Sinner sai Runest jagu ja aitas Djokovici poolfinaali

Sinner (ATP 4.) sai veidi üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumises 6:2, 5:7, 6:4 jagu finaalturniiri debütandist, taanlasest Holger Runest (ATP 10.).

Avamängus kreeklase Stefanos Tsitsipase alistanud ning seejärel esimest korda Djokovicist jagu saanud Sinner lõpetas rohelise grupi esikohal ja koos enda võiduga aitas alagrupist teisena edasi kuuekordse finaalturniiri võitja Djokovici.

"Minu jaoks oli väga tähtis, et pärast head võitu Novaki üle suudaksin uuesti keskenduda. Ma pole kunagi Runet võitnud, nii et andsin endast kõik. Alustasin väga hästi, aga teises setis hakkas ta paremini servima ja liikuma, nii et matš muutus tasavägisemaks," rääkis Sinner. "Kolmas sett võinuks minna ka talle. Seisul 4:3 päästsin murdepalli. See oli natuke üles-alla mäng, aga mõistagi olen väga õnnelik, et võitsin ja et jõudsin poolfinaali."

22-aastane Sinner on 54-aastase ajalooga finaalturniiril esimene itaallane, kes on poolfinaali jõudnud. "Muidugi tähendab see veel rohkem, et sain sellega hakkama siin, Itaalias, Torinos, mis on eriline koht," tunnistas Sinner, kes teenis ühtlasi enda hooaja 60. võidu. "Loodetavasti suudan aasta ilusti lõpetada."

Punasest alagrupist on juba koha poolfinaalis kindlustanud Daniil Medvedev, lahtine on vaid, kas ta pääseb edasi esimese või teisena. Edasipääsulootuse on minetanud mõlemad senised mängud kaotanud Rubljov, aga võimalus poolfinaali pääseda on nii Carlos Alcarazel kui Alexander Zverevil. Punase grupi viimastest alagrupimängudes lähevad vastamisi Alcaraz ja Medvedev ning Rubljov ja Zverev.