Tiitlikaitsja Madridi Real jätkab Euroliigas täiseduga

Real alistas kodupubliku ees kindlalt 91:73 Monaco. Real tegi esimese kolme veerandajaga sisse 30-punktilise vahe – seejuures kolmas veerandaeg võideti 27:11 –, viimasele veerandile mindi vastu 80:50 eduseisus. Neljandal veerandil võeti rahulikumalt ja seal suutis Monaco jääda peale 23:11.

Reali parim oli Džanan Musa 21 punktiga, Sergio Llull lisas 14 ning Walter Tavares, Vincent Poirier ja Facundo Campazzo igaüks 12 punkti. Lisaks võttis Poirier 11 lauapalli. Monaco ridades tõi Donatas Motiejunas 14 ja Mike James 13 punkti.

Madridi Real on ainus klubi, kes pole tänavu Euroliigas veel kordagi kaotusekibedust tundnud, täisedu kaheksa võiduga ollakse ka tabelis liidrikohal. Monacole oli see viie võidu kõrvale neljas kaotus, nemad on liigatabelis kuuendal kohal.

Tulemused:

Tel Avivi Maccabi – Istanbuli Fenerbahce 78:73

Olympiakos – Belgradi Crvena Zvezda 88:83

Milano Olimpia – Anadolu Efes 92:76

Real Madrid – Monaco 91:73