Portugal jätkas täiseduga, Leedu kaotas võõrsil Montenegrole

Liechtensteinis aset leidnud kohtumises pidi värava nägemiseks ootama teise poolaja esimese minutini, mil Cristiano Ronaldo vasakult äärelt pommlöögiga Portugali juhtima viis. 57. minutil lisas Joao Cancelo veel teise värava ning portugallased teenisid enda üheksanda järjestikuse võidu.

J-alagrupis alistas veel Slovakkia kodus 4:2 Islandi ning Luksemburg teenis kodus Bosnia ja Hertsegoviina vastu 4:1 võidu.

Alagrupi tabelitipus jätkab Portugal, kes on võitnud kõik enda üheksa kohtumist, lubades vastastele kokku vaid kaks väravat. Slovakkia kindlustas võiduga teist kohta ning on üheksa mänguga kogunud 19 silma, Luksemburg on 14 punktiga kolmandal real. Neile järgnevad Island (kümme punkti), Bosnia ja Hertsegoviina (üheksa) ning Liechtenstein, kes on kaotanud kõik üheksa mängu.

G-alagrupis sai Montenegro koondis koduväljakul tähtsa võidu, kui alistas Leedu. Leedukad jäid kaotusseisu kohtumise kolmandal minutil ning Montenegro lõi kokkusattumuslikult teise poolaja kolmandal minutil veel teise värava, realiseerides alagrupiturniiri eelviimases mängus 2:0 võidu.

G-alagrupi liider on 15 punktiga Ungari, kes teenis neljapäeval Bulgaaria vastu viigipunkti. Teisel kohal on 13 punktiga Serbia, Montenegro jääb neist omakorda kahe punkti kaugusele. Leedu on kuue punktiga neljas, Bulgaarial on kolm punkti.

EM-valiksari jätkub reedel, kui mängitakse seitse mängu.