Noormeeste U-19 koondis alustas EM-valikturniiri kaotusega Prantsusmaale

Kohtumise juhtohjad haaras enda kätte Prantsusmaa, kui 22. minutil pääses värava ees löögile Desire Doue. Kuigi esimese katse suutis väravasuul seisnud Daniil Pareiko tõrjuda, siis Doue jätkulöögile tal enam käsi vahele panna ei õnnestunud. Seitse minutit hiljem jäi vastane ühemehelisse vähemusse, kui nende väravavaht võttis rünnakule asunud Egert Õunapuu määrustevastaselt maha. Ülekaalu saavutanud Eesti esimese poolaja parim võimalus tekkis 33. minutil, kui Karel Mustmaa end vasakult äärelt löögile mängis, kuid paraku tabas pall väravaposti. Vaheajale läksid meeskonnad Prantsusmaa 1:0 eduga, vahendab jalgpall.ee.

Teist kolmveerandtundi alustas vastane näljaselt ning Pareiko pidi paari minuti sees tegema mitmeid olulisi tõrjeid. 55. minutil teenis Prantsusmaa 11 meetri karistuslöögi ning seda realiseerima läinud Jeremy Jacquet kavaldas väravavahi üle: too küll aimas õige suuna ära, kuid nahkkerani väravavaht ei küündinud. Nii oli Prantsusmaa saavutanud kaheväravalise eduseisu. Eestil tekkis 60. minutil hea võimalus vahe minimaliseerida, kui nurgalöögijärgselt pääses peaga löögile Kristjan Kriis, kuid vastaste väravavaht oli oma ülesannete kõrgusel. Kuigi Eesti hoidis mängu teises pooles palli Prantsusmaa väljaku poolel, ei suudetud end kaitsemüürist läbi murda ja väravaarvet avada.

Koondise peatreener Joel Indermitte sõnul oli ettevalmistus mänguks Prantsusmaaga tehtud ning vastane suuri üllatusi ei pakkunud. "Teadsime, et tegemist on kvaliteetse võistkonna ja talendikate mängijatega. Olime teadlikud nende tugevustest ja nõrkustest, et nad mängivad vabalt ja voolavat jalgpalli. Üritasime oma plaani teha ja suures plaanis suutsime nad ka ohjes hoida," ütles juhendaja.

Eesti noormeeste järgmine EM-valikturniiri kohtumine toimub 18. novembril, kui vastamisi minnakse Taaniga. Indermitte sõnul on Taani sarnaselt Prantsusmaale kvaliteetne vastane. "Esmajoones peame mänguks taastuma ja üle vaatama, kuidas on mängijate tervis. Taani on ka kindlasti kvaliteetne ja tugev vastane, kuid teine poolaeg Prantsusmaa vastu võis anda mängijatele hea enesekindluse, millega eesolevale mängule vastu minna," sõnas Indermitte.