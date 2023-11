Kane'i hiline kübaratrikk päästis Oilersile võidu

Kõrgete ootustega hooajale vastu läinud Oilers siples pikalt kriisis ning otsustas lõpuks treenerivahetuse kasuks. Läinud ööl sai Oilers uue juhendaja Kris Knoblauchi käe all teise võidu, kui kodujääl saadi lisaajal jagu Seattle Krakenist 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0).

Ehkki Oilers läks teise perioodi alguses Connor McDavidi tabamusest juhtima, pöörasid Jared McCann, Pierre-Edouard Bellemare ja Alexander Wennberg külalismeeskonna kaotusseisu peagi eduks. Viimase perioodi keskel alustas Oilersi tagasitulekut Evander Kane ning ründaja jõudis teist korda sihile 46 sekundit enne normaalaja lõppu. Kane viskas võiduvärava kolm minutit pärast lisaaja algust, vormistades karjääri seitsmenda kübaratriki.

Stuart Skinner tegi võitjate väravasuul 32 tõrjet. Evan Bouchard andis kolm ja Leon Draisaitl kaks tulemuslikku söötu.

"Ilmselgelt on meil viimastes mängudes kolmas periood väga hästi läinud ja need on meid korduvalt võiduni aidanud. Usun, et hakkame vaikselt oma rada leidma," märkis Kane, kes on kolmemängulise võiduseeria jooksul kogunud kuus resultatiivsuspunkti (4+2).

Teised tulemused:

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 1:3

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 8:2

Vancouver Canucks - New York Islanders 4:3