Mella kindlustas karikavõistlustel finaalikoha

Mängu alguses haaras initsiatiivi Mella, kes Diana Laossaare väravate toel 15. minutiks 8:3 juhtima asus. Aruküla naised siiski taastusid esimesest ehmatusest ning võitlesid end nelja järjestikuse tabamuse abil taas vastaste kannule. Karmen Vaiksaar leidis Mistra poolelt väravasoone ning enne poolaja pausile minekut olid külalised taga vaid ühe väravaga - 11:12.

Teise poolaja alguses võttis ohjad enda kätte Mella üks liidermängijatest, Anastasija Bušina, kelle tabamuste abiga rebisid võõrustajad 40. minutiks taas 19:14 ette. Kuid sarnaselt esimesele perioodile, ei olnud Mistra veel oma viimast sõna öelnud. Kaksteist minutit enne lõppu tehti 7:1 spurt ning tuldi taas värava kaugusele. Laossaare tabamus ning Bušina realiseeritud karistusvise viimastel hetkedel aga andsid lõpuks siiski võidu Mellale numbritega 28:26.

Mella resultatiivseimad olid Bušina ja Laossaar vastavalt üheksa ja kuue tabamusega. Mistra poolelt viskas Vaiksaar kaheksa ja Jennifer Mednikova viis väravat.

"Lõpptulemusega võime rahule jääda, kuid enne finaalmängu on veel paljude asjadega vaja vaeva näha. Peame oma vigadest järeldused tegema ja järgmiseks matšiks parandused tegema. Üritasime täna näidata nauditavat naiskondlikku käsipalli, mis oleks vahva ka pealtvaatajatele. Suured tänud saali kogunenud publikule, kes olid meile emotsionaalselt suureks abiks," rääkis Bušina pärast kohtumist.

Naiste karikavõistluste lõpuni jääb üks mäng, tabelit juhib täiseduga Mella. Neile järgnevatel Mistral ja SK Tapal on võrdselt kaks punkti. Mistral on kohtumised peetud ning Tapal on veel üks matš kodupubliku ees. Aruküla naised peavad lootma, et Lääne-Virumaa sats sealt punkte Mella vastu ei võta, kuna omavaheliste mängude skoor on +3 nende kasuks. Kuna naiste karikavõitja otsustatakse ühemängulises finaalis, siis oleneb veel viimasest matšist, kes Mellale kullamängus vastu astub.

Viimased mängud naiste karikavõistlustel:

15.11 (Kristiine Spordihall) KPK Mella/Tallinna SK - Aruküla/Mistra 28:26 (12:11)

22.11 kell 19.00 (Tapa Spordikeskus) SK Tapa/Tapa valla SK - KPK Mella/Tallinna SK