Jaanus Teppan: orienteerumisel peaks olema koht olümpiamängudel

61-aastane Teppan omab teatavasti ise murdmaasuusataja tausta. Viimastel hooaegadel on tema õpilased Kaidy ja Keidy Kaasiku suutnud murdmaasuusatamises tõusta omaealiste maailma tipu lähedale. Teppani varasemate töökohtade hulka kuulub ka Eesti murdmaasuusakoondise peatreeneri positsioon.

Meie suusaorienteerujad on viimastel aastatel võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kamaluga medaleid. Koondise vaieldamatu esinumber on mitmekordne maailmameister Daisy Kudre-Schnyder, kellele Jaanus Teppani näpunäiteid jaganud varemgi. Kuidas iseloomustab Teppan suusaorienteerumisele iseloomulikke suusatehnilisi nüansse?

"Taliorienteerumises on rajad selles mõttes paigas, et on kas tugev, keskmise tugevusega või siis päris pehme põhi. Vastavalt sellele peab sportlane oma tehnikat reguleerima. Neil peab ülakeha väga tugev olema, sest paaristõuge on igatipidi vajalik. Kui on lai rada, siis uisutad või kui on kitsas rada kuskil puude vahel, siis tuleb ainult käte jõul punnitada. Orienteerujad ju määret alla ei pane," alustas Teppan. "Paljud orienteerujad on tulnud suusaklubidest. Näiteks käivad suusatrennis, aga ema või isa on orienteeruja. On ka iseõppijaid ja osa on Otepääl, kus neid treenib Kenny Kivikas."

Sel talvel reisibki Teppan laagrites ja võistlustel ringi nii murdmaasuusatajate kui ka suusaorienteerujatega. Kahe seltskonna treeningpaiku ühendada on aga keeruline, kuna nõudmised erinevad.

"Murdmaasuusatajad sõidavad ringi, aga orienteeruja tahab kätte kaarti ja tal peavad olema valikud. Selles suhtes on rada keeruline ette valmistada, sest see vajab head ja suurt suusakeskust, kus need võimalused on olemas," märkis koondise juhendaja. "Esimeses laagris palusin Kuno Roobal appi tulla, sest kaardiga treenimine toimub puhtalt asfaldil, linnatänavatel, et saaks kasutada orienteerujate jaoks nn linnulauda. Soomes olles kasutasime samuti linnakaarti, et silmad oleksid kogu aeg kaardil ja töö käiks."

"Kõik minu noored väga toredad ja iseseisvad. Neid eristab see, et nad teavad täpselt, mida nad tahavad. Nad on ka motiveeritud, et neid pole vaja tagant sundida. Kõigil on fookus olemas," jätkas Teppan. "Orienteerumine pole mulle väga võõras, sest koolipõlves tegelesin sellega ja pisik on olemas. Ma ise väga naudin seda, aga mul pole vaja täisgaasil panna."

Daisy Kudre-Schnyder Autor/allikas: Eesti Orienteerumisliit

2021. aastal korraldas Kääriku suusaorienteerumise MM-i, kus Daisy Kudre-Schnyderil õnnestus särada kahe individuaalse MM-tiitliga. Eestis oli see spordiala jaoks üks meeldejäävamaid ettevõtmisi. Milliseid sihte seab koondise peatreener praegu, talihooaja eel?

"Talvel on tulemas universiaad, mis toimub jaanuaris ja siis kohe pärast seda on Ramsaus maailmameistrivõistlused kõikidele vanuseklassidele, sealhulgas täiskasvanutele. Kui nad on ise oma tulemustega rahul, siis olen ka mina rahul, et olen suutnud nende edule kaasa aidata," sõnas Teppan.

Teppan on kindlal veendumusel, et suusaorienteerumine peaks kuuluma ka taliolümpiamängude programmi. "Minu arvates kindlasti. Orienteerumisel peaks olema koht nii taliolümpiamängudel kui ka suveolümpiamängudel, sest seda spordiala on fantastiline kõrvalt jälgida. Eriti tänapäeval, kui meil on võimalik tehnoloogia ja GPS-i abil võistlejaid reaalajas jälgida. See on nii põnev, et lihtsalt kisub vaatama."