Sabonise hiilgav mäng peatas Lakersi võiduseeria

Võõrustajale valmistas kõige rohkem peavalu leedulane Domantas Sabonis, kes viskas üleplatsimehena 29 punkti, hankis 16 lauapalli, jagas seitse resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget. Kuus kaugviset tabanud Kevin Huerter ja mängujuht De'Aaron Fox mõlemad toetasid 28 punktiga.

Täpselt sama palju punkte tõi Lakersi kasuks LeBron James. 38-aastane igiliikur sooritas ühtlasi oma karjääri 108. kolmikduubli, panustades lisaks 12 korvisöödu ja 10 lauapalliga. Temast rohkem kolmikduubleid on vaid Russell Westbrookil (198), Oscar Robertsonil (181), Magic Johnsonil (138) ja Nikola Jokicil (109).

"Ma ei tea, kas keegi meist üldse julgeb pakkuda, millal ta karjääri lõpetab," ütles Kingsi peatreener Mike Brown, kes juhendas Jamesi Clevelandis. "Ta tegi hämmastava etteaste ja see, et ta suudab seda kõike 38-aastasena teha, on lihtsalt fenomenaalne. Ma olen vaimustuses iga kord kui tema vastu mängime."

Novembrikuud kolme järjestikuse kaotusega alustanud Kings (6-4) on võitnud neli kohtumist järjest. Lakersil (6-6) katkes kolme mängu pikkune võiduseeria.

Teised tulemused:

Washington Wizards - Dallas Mavericks 117:130

Atlanta Hawks - New York Knicks 114:116

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 107:117

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 112:128

Chicago Bulls - Orlando Magic 94:96

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 133:115

Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 95:109