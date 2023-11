Medvedev lunastas esimesena poolfinaalpääsme

Medvedev alustas kohtumist servimurdega, kuid kuuendas geimis suutis Zverev samaga vastata ja viigistas seisu 3:3-le. Rohkem ei suutnud kumbki mängija teist murda ning sett läks lõppmängu, kus Medvedev ronis välja 1:4 kaotusseisust, et lõpuks võita 9:7. Zverevil oli kasutada kaks settpalli, ent ta luhtas mõlemad võimalused.

Teises setis hoidsid mõlemad mehed oma servi viimaseks jäänud 10. geimini, mil Medvedev kasutas ära oma esimese murdepalli, teenides 6:4 setivõidu. "See oli vaimselt väga kurnav matš," ütles Medvedev mängujärgses intervjuus. "Alustasin väga hästi, mängisin suurepäraselt. Alexander justkui polnud mängus sees, aga ta hakkas ühel hetkel rohkem vastupanu osutama ja minu hoog rauges."

"Suutsin end lõppmänguks siiski kokku võtta ja temast paremini mängida. Tegelikult oli mõlema seti lõpp väga pingeline ja tal oli tie-break'is mitu võimalust. Ma olen võidu üle väga õnnelik, sest olen tänavu mitu sellist matši kaotanud," lisas venelane.

Medvedev servis ligi kaks tundi kestnud matši jooksul neli ässa ja tegi kaks topeltviga. Tema esimese servi õnnestumise protsent oli 73 ning esimeselt servilt võitis ta 78 protsenti mängitud punktidest. Medvedev teenis ühtlasi kaks murdepalli, millest realiseeris mõlemad ning ta tõrjus Zverevi neljast võimalusest kolm.

Medvedev on nüüd võitnud oma mõlemad senised kohtumised ja koht nelja parema seas on kindel. Zverevil on ette näidata üks võit ja üks kaotus.

Neljapäeval lähevad aastalõputurniiri rohelises alagrupis omavahel vastamisi Novak Djokovic (ATP 1.) ja poolakas Hubert Hurkacz (ATP 9.), kes asendab vigastatud Stefanos Tsitsipast (ATP 6.). Hilisõhtuses matšis kohtuvad Jannik Sinner (ATP 4.) ja Holger Rune (ATP 8.).