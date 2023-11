TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis jõuab kodus väravani?

Tegemist on Eesti jalgpallikoondise viimase kodumängu ja Austria jalgpallikoondise viimase valiksarja kohtumisega üldse. F-alagrupis on asjad edasipääsemise osas juba ka selged, valikturniiri kaudu on pilet finaalturniirile olemas Belgial ja Austrial.

Eesti kohtus Austriaga tänavu märtsis valiksarja avamängus ja läks Linzis peetud mängus Rauno Sappineni 25. minuti väravast 1:0 juhtima. Teisel poolajal õnnestus Austrial siiski kohtumine oma kasuks pöörata ja 88. minuti tabamusest 2:1 võita.

Sappinen on löönud Eesti koondise ainsad kaks väravat selles valiksarjas, aga hetkel on ta pika vigastuspausi tõttu eemal. Eelmises neljas kodumängus ei õnnestunud Eestil tabamuseni jõuda ja nüüd Austria vastu on viimane võimalus ka Lillekülas skoorida.

Vikerraadios algab Eesti ja Austria mängu otseülekanne kell 19.05. Kommenteerivad Johannes Vedru ja Ivar Lepik.

Eesti jalgpallikoondis lõpetab EM-valiksarja kolm päeva hiljem ehk 19. novembril võõrsil Rootsi vastu.