Palestiinat toetavaid sõnumeid jaganud jalgpallur vaidlustab oma vallandamise

Saksamaa jalgpalli kõrgliigaklubist Mainzist lahti lastud hollandlasest ääreründaja Anwar El Ghazi leiab, et klubi otsus oli ebaseaduslik ja võttis appi õiguslikud meetmed.

Iisraeli ja Hamasi konflikti lahvatamise järel postitas El Ghazi ühismeediasse mitmeid Palestiinat toetavaid sõnumeid. Teisisõnu kasutas ta ka vastuolulist hüüdlauset "jõest mereni", mida tõlgendatakse ka kui Iisraeli riigi hävitamisele üleskutsuvat loosungit.

"Ma ei näe viimases postituses mitte ühtegi seisukohta, mis ei käiks sõnavabaduse alla," sõnas poolkaitsja advokaat väljaandele Allgemeine Zeitung.

Mainz eemaldas El Ghazi meeskonna juurest, lubas seejärel treeningutele tagasi, aga kui mängija ütles, et jääb oma esialgsete sõnade juurde, siis otsustas palluriga lepingu lõpetada.

"Seisa selle eest, mis on õige, isegi, kui see tähendab üks seismist," kommenteeris El Ghazi klubi otsust temast loobuda. "Minu elatise kaotuse ei ole midagi võrreldes põrguga, mis on vallandunud Gazas süütute ja haavatavate jaoks."

Mainzi klubi üks asutajaid ja esimene esimees oli juudi rahvusest Eugen Salomon. Kui 1933. aastal said Saksamaal võimule natsid, eemaldati ta ametist ja kaotas 1942. aastal holokausti käigus oma elu. Tema nime kannab ka Mainzi staadionile viiv tee.

Hollandis sündinud El Ghazil on ka Maroko kodakondsus. Ta mängis Hollandi noortekoondistes ja on pidanud kaks kohtumist ka täiskasvanute koondises, kuid mullu teatas ta soovist hakata tulevikus esindama Marokot.