Eesti jalgpallinoored kaotasid EM-valiksarjas Prantsusmaale

Kohtumise vältel domineeris palliga mängu küll valdavalt Prantsusmaa, ent väravavõrku sahistasid esimesena eestlased: 14. minutil saatis Tony Varjund pärast Patrik Kristali karistuslööki palli väravasse, ent väravavahi vastu tehtud vea tõttu läks tabamus tühistamisele. Mänguskoori avasid prantslased 21. minutil, kui nurgalöögi järel saatis tagumisest postist palli peaga võrku Yael Thebault. Neli minutit hiljem oli vastane taas lähedal, kui Kylian Kouakou katse tabas latti. Teise väravani jõudis Prantsusmaa 32. mänguminutil, kui rünnakuolukorra lahendas meisterlikult esimese puutega Rayane Messi Tanfouri. Vaheajapausile mindi prantslaste 2:0 eduseisus, vahendab Jalgpall.ee.

Kolmeväravalise eduseisu kindlustas Prantsusmaa kohe teise poolaja alguses, kui Enzo Sternal mängis end mitmest eestlasest mööda, murdis kasti ja lõpetas olukorra täpse löögiga. Kaks minutit hiljem oli Eestil suurepärane võimalus, kui prantslased eksisid palli puhastamisel ning Tony Varjund sai healt positsioonilt löögile, ent vastase rikošeti tõttu läks pall napilt raamidest mööda. Ohtlik oli ka sellele järgnenud nurgalöök: Patrik Kristal leidis hästi üles kasti murdnud Romet Nigula, kelle tugev löök lendas posti ning põrkas seeläbi tagasi mängu. Lõppseisu otsustanud prantslaste neljandale väravale tegi 62. minutil eeltöö Tanfouri, kelle söödust toimetas palli võrku mõned minutid varem vahetusest sekkunud Oumar Camara.

Eesti U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul võttis mängus tugevam meeskond oma. "Selleks, et Prantsusmaa käest midagi kätte saada, peaksid meil absoluutselt kõik asjad õnnestuma. Väravaid ükshaaval vaadates olid need justkui välditavad, samas jätsid nad ka mitmed momendid lahendamata. Jäime täna selgelt alla," ütles Pärnpuu, kelle sõnul tunti suurt puudust Fjodor Jekimovist ja Mait Eenmaast, kes tervislikel põhjustel koondist Rumeenias esindada ei saa.

"Asi, mida me saame teha, on endast väljakul maksimum anda," rääkis Pärnpuu mängu järel noormeestele antud sõnumitest. "Mõnes kohas oleksin rohkemat oodanud, aga üldpildis olen võitluse ja pingutusega rahul. Maksimumi andmine on eeldus sellele, et miskit üldse juhtuma hakkaks. Fakt on – ütlesin seda ka poistele –, et Prantsusmaa oli eelmine aasta U-17 vanuseklassi Euroopa meister ning kindlasti on nad suurfavoriidid ka sel aastal. Ootasime väga rasket mängu ja selle ka saime."

Samas alagrupis kohtusid omavahel ka Rumeenia ja Norra, kes leppisid väravateta viiki. Eestit ootab järgmine mäng ees laupäeval, 18. novembril, kui vastaseks on Norra, ning turniir lõpetatakse 21. novembril Rumeenia vastu. "Vastased on tugevad ja arvan, et mõlemad võivad Prantsusmaaga päris võrdselt mängida. Ees ootab kindlasti kaks väga rasket mängu, aga kui suudame oma maksimumi ära teha, võib kõike juhtuda," ütles Pärnpuu lõpetuseks.

EM-valikturniirilt pääsevad neljaliikmelistest alagruppidest edasi Eliitringi esimesed kaks, kellega liituvad viis parimat kolmanda koha omanikku.

U17 EM-valikturniiri 6. alagrupi ajakava:

Kolmapäev, 15. november

kell 12.00 Prantsusmaa – Eesti (4:0)

kell 12.00 Rumeenia – Norra (0:0)

Laupäev, 18. november

kell 12.00 Prantsusmaa – Rumeenia

kell 12.00 Norra – Eesti

Teisipäev, 21. november

kell 11.00 Norra – Prantsusmaa

kell 11.00 Eesti – Rumeenia