Saksamaa aasta jalgpallitreener pani ameti maha

57-aastane šveitslane nimetati ametisse 2018. aastal ja oma esimesel hooajal tüüris ta Unioni esmakordselt klubi ajaloos kõrgliigasse. Järgnevatel aastatel astus klubi pidevalt sammu edasi. Union võitles 2021. aastal koduses liigas välja seitsmenda koha ja pääsu Konverentsiliigasse, tunamullu lõpetas pealinnaklubi viiendana ja kvalifitseerus Euroopa liiga alagrupiturniirile ning mullu saavutas Union neljanda koha, mis tagas tänavuseks koha Meistrite liigas.

Saksamaa jalgpalliajakirjanikud otsustasid Fischerit eelmise hooaja saavutuste eest premeerida Saksamaa aasta jalgpallitreeneri auhinnaga.

Eelmiste aastate peadpööritav edu pole aga üle kandunud käimasolevasse hooaega. Union on viimasest 14 mängust kaotanud koguni 13, koduliigas paikneb klubi kuue punktiga tabeli põhjas ja Meistrite liigas on senisest neljast mängust teenitud üks punkt. Union teatas oma kolmapäevases avalduses, et Fischer ja klubi president Dirk Zingler jõudsid otsuseni esmaspäeval toimunud eravestluse käigus.

"Viimased nädalad on võtnud minult palju energiat. Me pingutasime meeletult, meeskond andis endast kõik, kuid kahjuks see ei tasunud end tulemuste näol ära," nentis Fischer. "Ma olen väga tänulik usalduse eest, mida olen siin klubis alati tundnud. Sellegipoolest tundub õige aeg, et teha muudatus. Teistsugune lähenemine aitab meeskonna arengut uuesti käivitada. Soovin Unionile vaid parimat ja olen veendunud, et neil õnnestub liigas püsima jääda."

Lisaks Fischerile lahkub ametist ka abitreener Markus Hoffmann. Esindusmeeskonna ajutiseks peatreeneriks nimetati senine U-19 meeskonna juhendaja Marco Grote. Tema abitreenerina hakkab tööle Marie-Louise Eta, kellest saab esimene naissoost abitreener Bundesliga ajaloos.

With all our heavy hearts, and by mutual consent, Urs Fischer and Markus Hoffmann are leaving. There are few words to express just how grateful we are to them for the last five and a half years. https://t.co/aNAbMwLEET