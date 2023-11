Olümpiaks valmistuv Prantsusmaa süüdistab Aserbaidžaani laimukampaania läbiviimises

Prantslaste avaldatud raportis kirjeldatakse, kuidas Aserbaidžaanis algatatud teabeoperatsioon kasutas erinevaid veebilehekülgi ja sotsiaalmeedia kanaleid, et kutsuda inimesi üles boikoteerima Pariisi olümpiamänge. Näiteks kasutati pilte juuni lõpus ja juuli alguses Prantsusmaal toimunud rahutustest, et luua kuvand Prantsusmaast kui saamatust korraldajariigist, vahendab Inside The Games.

Ehkki sama sihipärast tegevust täheldasid lisaks Prantsusmaale veel mitmed teised riigid, ei ole prantslased ega mõni muu riik ühtegi vettpidavat tõendit avaldanud. Ainus raportis välja toodud seos Aserbaidžaaniga oli tõik, et laimukampaania peaallikaks on riigi presidendi Ilham Alijevi partei piirkondliku liidri Muxtar Nagijevi sotsiaalmeedia konto.

Prantslased avastasid sotsiaalmeedias kokku 91 erinevat kontot, mis kutsusid üles olümpiamänge boikoteerima. Raportis väideti, et kuigi enamik postitusi koostati prantsuse keeles, leidus ka inglise- ja hispaaniakeelseid libakontosid. Lisaks leidsid prantslased hulgaliselt meediaväljaandeid matkivaid veebisaite, mis levitasid desinformatsiooni. Aserbaidžaani võimud ei ole olukorda kommenteerinud.

Prantsusmaa välisministeerium lisas, et on käimasoleva aasta jooksul avastanud kümme erinevat teabeoperatsiooni Pariisi olümpiamängude vastu.

Kurioosne vahejuhtum leiab aset ajal, mil Pariisi ja Bakuu vahel valitsevad diplomaatilised pinged Aserbaidžaani ja Armeenia vahelise piirikonflikti tõttu. Aserbaidžaan alustas 19. septembril Mägi-Karabahhis sõjalist operatsiooni, mille tulemusel peavad etnilised armeenlased piirkonnast lahkuma.