Itaalia jalgpallimeister otsustas treenerit vahetada

Tänavu suvel ametisse nimetatud Garcia pidas klubi eesotsas vastu vaid 16 mängu, millest võitis kaheksa, viigistas neli ja kaotas neli. Napoli hoiab kodustel meistrivõistlustel 21 punktiga neljandat kohta, ent vahe liidrikohal oleva Milano Interiga on paisunud kümnele punktile.

Klubi juhtkonnal sai mõõt täis pärast pühapäevast liigamängu, mis kaotati kodumurul 0:1 tabeli tagumises otsas paiknevale Empolile. Garcia jättis meeskonna ühe tähtmängija Hvitša Kvaratshelia algselt pingile ja tõi ta alles teise poolaja alguses platsile, mis fännidele ei meeldinud ja mõistagi ei soojendanud nende tundeid lisaminutitel saadud kaotus.

Napoli palkas Garcia asendajaks 62-aastase Walter Mazzarri, kes juhendab meeskonda käimasoleva hooaja lõpuni. Mazzarri on varemgi Napoli treeneritoolil istunud, tüürides meeskonda aastatel 2009-2013.

Mazzarri esimese ametiaja jooksul jõudis Napoli 21-aastase vahe järel Meistrite liigas alagrupiturniirile ning tuli hooajal 2011/12 Itaalia karikavõitjaks. Pärast Napolist lahkumist 2013. aastal juhendas Mazzarri Interit, Cagliarit, Torinot ja Watfordi.

