Sinner sai esimest korda jagu Djokovicist

Itaalia esinumber astus suure sammu lähemale edasipääsule poolfinaali, kui ta alistas rohelise alagrupi teises voorus maailma esireketi Novak Djokovici 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2). Kohtumine kestis kolm tundi ja üheksa minutit.

Esimeses setis hoidsid mõlemad mehed seisuni 5:5 oma pallingut, kuni Sinner lõpuks 11. geimis murdis. Teises setis kumbki murdeni ei jõudnud ning seti võitja selgus kiires lõppmängus, kus Sinner läks juhtima 2:0, kuid pidi siiski alla vanduma 5:7.

Otsustavas setis murdis Sinner serblase pallingu kuuendas geimis, tehes seisuks 4:2, kuid Djokovic vastas kohe järgmises geimis oma murdega. Võitja selgitamiseks läks taas vaja kiiret lõppmängu, ent sel korral sai Sinner kiirelt 5:0 juhtima ja võttis tie-break'is kindla 7:2 võidu.

Sinneri jaoks oli tegemist esimese võiduga Djokovici üle. Ühtlasi lõpetas itaallane Djokovici 19-mängulise võiduseeria. "Ma tunnen, et olen teatud mängu hetkedel enesekindlamaks muutunud. Ma olen tähtsatel hetkedel, täna eriti kolmandas setis, väga julge ja tegin tarku otsuseid," rääkis Sinner matšijärgses intervjuus. "Me mõlemad servisime väga hästi, mistõttu oli pikki pallivahetusi vähe. Kui neid aga oli, siis mängisime mõlemad väga hästi. See oli tõeliselt kõrgetasemeline mäng."

Sinner servis kohtumise jooksul 15 ässa Djokovici 20 vastu. Djokovic tegi rohkem äralööke (46-37), aga ka lihtvigu (14-11). Sinner realiseeris kolmest murdevõimalusest kaks, Djokovicil õnnestus kolmest võimalusest ära kasutada üks. Kõikidest mängitud punktidest võitsid mõlemad 109 punkti.

Sinner asus tänu teisele võidule rohelises alagrupis liidriks ning pääseb suure tõenäosusega ka alagrupist edasi. Djokovicil on lisaks kaotusele kirjas ka üks võit, mis tuli avavoorus taanlase Holger Rune (ATP 10.) vastu.