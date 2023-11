Eesti meeskond murdis SSL Gold Cupil järgmisesse ringi

1/32 finaalsõitude seerias jagati meeskonnad gruppidesse loosimise teel ning loosi tahtel võistlesid eestlased alagrupis Portugali, Tšiili ja Kuuba vastu. Esimesel võistlussõidul jäi Eesti grupi viimasele kohale, kuid teise sõiduga parandati koha kahe võrra, jäädes alla vaid Tšiilile. Teise alagrupi kolmandat võistlussõitu pühapäeval tuule puuduse tõttu pidada ei saanud, vahendab puri.ee.

Esmaspäeval ootas teist alagruppi ees kaks võistlussõitu, et teha tagasi ka eelmisel päeval pidamata jäänud kolmas sõit. Eesti säilitas kolmandas sõidus enda teist positsiooni, jäädes seekord alla vaid Portugalile.

Neljandas võistlussõidus oli Eesti eesmärk selge - lõpetamine esimese kahe seas tagaks koha 1/16 finaalides. Ülemises märgis viimasele kohale jäänud koondis võttis aga allatuules kaotatud meetrid tagasi ning finišisse jõuti kõige kiiremini, edestades Portugali 69 meetriga.

"Juhtus see, mis siin üks päev varem - merelt tuli väike tugevdus ja olime õigel pool, võtsime veidi tuule keeramist ja tuult. Saime ilusti esimeseks, Portugal kukkus vahepeal ka Kuuba taha, aga lõpuks tulid ka meie taha," sõnas kapten Tõnu Tõniste. "Päris järgi jõudsid, aga pinniga hoidsime ilusti ära ja seal olime meie jälle natuke kiiremad."

See tõi alagrupi üldarevestuses kindla teise kohaga, mis tagasi ühtlasi pääsu 1/16 seeriasõitudele. "Oleme õnnelikud, saime edasi ja ei pea ootama lucky loser'it. Saime paremuselt teisena oma grupist edasi. Tegelikult enne võistlust vaatasime, et võib-olla teisena oleks siit parem edasi saada, kui vaadata tulevasi vastaseid. Aga seda on raske hinnata, elu näitab, et mõned tugevad kõrbevad siin täiega," sõnas kapten.

Järgmised võistlussõidud toimuvad 16. novembril, kus võetakse mõõtu uute meeskondadega.