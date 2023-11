Vapruse spordidirektor edukast hooajast: hea sisekeemia kandus väljakule

"Tahaksin loota, et see on aastapikkuse töö tulemus. Tegelikult eelmiselt aastal oli esimest korda täielikult professionaalne võistkond, mis sai hommikuti treenida. Mängijad said keskenduda praktiliselt ainult jalgpalli mängimisele," ütles spordidirektor Karl Palatu. "Eelmisel aastal see veel tulemuseks ei realiseerunud. Olen siiamaani veendunud, et ka eelmine aasta oli meil koosseis, mis ei oleks pidanud jääma kümnendaks ja nii vähe punkte koguma."

Ta ütles, et klubi suutis selleks hooajaks säilitada tuumiku kohalikest mängijatest, kes on klubiga koos arenenud. "Mängijad, kes meiega liitusid sellel aastal, sobitusid võistkonda ja klubisse hästi. Tekkis väga hea sisekeemia, mis võistkonnaspordis on väga oluline. See kandus ka väljakule edasi," ütles Palatu.

Mullu lõpetas Vaprus liigatabeli põhjas ning kogus eelviimaseks jäänud Tallinna JK Legionist poole vähem punkte. Sel hooajal võitis Vaprus aga 36 mänguvoorus 12 kohtumist ning kogus hooaja lõpuks 48 punkti, mis andis klubile ajaloo parima kuuenda koha.

"Numbrid erinevad teineteisest kardinaalselt. Meil oli eelmisel aastal võõrsilmängudel null punkti. See tundub täiesti ebareaalne - 18 korda lähed mängima ja kõik mängud kaotad," sõnas Palatu. "Positiivne üllatus kõigile: klubile, fännidele, kogu Eesti jalgpalli üldsusele."

JK Narva Trans - Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Eelmise aasta novembris palkas Pärnu Vaprus peatreeneriks kolmekordse Eesti meistri Igor Prinsi. "Me ei saa Igori tähtsust alahinnata. Tema kui selle võistkonna juht peatreenerina, suutis oma abilised korralikult tööle panna. Suutis mängijad aktiveerida, luua usaldusväärse sideme mängijate ja treenerite vahel. Eks ta pani oma kogemused maksma ja näitas kvaliteeti," ütles Palatu. "Ta oli ju ka Premium liigast viis aastat eemal, aga nälga ja motivatsiooni Premium liigas tagasi olla oli tunda. Ta on seda tööd kirega päevast päeva teinud, meie üritame klubina teda toetada."

Klubi spordidirektor lisas, et paneks hooajale hindeks viie miinuse. "Kui jõudsime poole hooaja peale ja nägime, et olime mängus sees, siis mina mõtlesin küll, et ülivinge oleks, kui lähme viimasele voorule ja sellel hetkel oleks esineliku kohad veel saavutatavad," seletas Palatu. "Kuna see täpselt nii ka läks - kõik ei olnud küll meie endi kätes - aga 36. voorus oli veel neljas koht saavutatav."

Viimases voorus pidi Vaprus võõrsil tunnistama Kuressaare paremust ning lõpetas hooaja kuuendal tabelireal. Võidu puhul oleks nad viiendana lõpetanud, aga kas neil kohtadel suurt erinevust oleks olnud? "Pärast lõpuvilet me sellele enam ei mõelnud. Aga enne mängu oli küll selline tunne, et sooviskime liigakohta viimases voorus parandada. Aga pärast lõpuviset väga pead ei murdnud, ju siis pidi nii minema. Võtsime selle koha uhkusega vastu," vastas Palatu.

Premium liiga meistriks tuli pingelise 36. mänguvooru järel 15. korda Tallinna FC Flora. Teiseks jäi Levadia, eurokoha teenis veel kolmandaks jäänud Tallinna Kalev. Paide Linnameeskond lõpetas neljandana, viiendaks jäi Nõmme Kalju ning Vaprus pälvis kuuenda koha.