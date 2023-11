Oilers oli uue treeneri debüütmängus võidukas

Äsja peatreeneri Jay Woodcrofti teenetest loobunud jäähokiliiga NHL-i klubi Edmonton Oilers alustas uue juhendaja Kris Knoblauchi ajastut võidukalt, kui alistas kodujääl New York Islandersi 4:1.

Mullu Stanley karikasarjas teise ringi jõudnud Oilers alustas hooaega kolme võidu ning kümne kaotusega (üks lisaajal) ning loobus pühapäeval Woodcrofti teenetest, palgates tema asemele Knoblauchi, kes valiti 1997. aasta draft'i seitsmendas voorus New York Islandersi poolt.

Enda debüütmängus Oilersi juhendajana läks ta vastamisi just Islandersiga, kes asus Edmontonis toimunud kohtumist Mathew Barzali väravast juba 40 sekundi järel juhtima. Oilers vastas aga 15. minutil, kui sakslane Leon Draisaitl viigiväravani jõudis.

Pärast väravateta teist perioodi sai kodumeeskond mängu viimasel 15 minutil hakkama lausa kolme väravaga: 48. minutil viis Zach Hyman Oilersi juhtima, 50. minutil tegi skoori Connor McDavid ning 58. minutil pani võiduka punkti Evander Kane.

Oilers teenis enda hooaja neljanda võidu, kuid edestab läänekonverentsis vaid San Jose Sharksi, kes on tänavusel hooajal 15-st mängust võitjana väljunud vaid kahel korral. Konverentsi tipus on tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, kes on võitnud 12 kohtumist (kolm lisaajal).

Mängupäeva teises kohtumises alistas Colorado Avalanche võõrsil Seattle Krakeni 5:1 (1:0, 2:0, 3:0). Avalanche on üheksa võiduga (üks lisaajal) läänekonverentsis viiendal tabelireal, viis mängu võitnud (kaks lisaajal) Kraken on konverentsis kümnendal kohal.