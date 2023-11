Tsitsipas andis aastalõputurniiril taanlasele loobumisvõidu

Turniiri kaotusega alustanud Tsitsipas kaotas Runele esimese geimi, võitis siis teise ning jäi kolmanda järel avasetis 1:2 kaotusseisu. Seejärel rääkis kreeklane arstiga ning otsustas, et ei jätka mänguga, andes sellega taanlasele loobumisvõidu.

"Olen väga pettunud, et ei suutnud matši lõpuni mängida. Kahju, et minu kohta ka kellelegi teisele ei antud," sõnas kreeklane pärast loobumist, kui pealtvaatajatele pakuti lohutuseks šõumatši Taylor Fritzi ja Hubert Hurckaczi vahel.

"Mu arstid ütlesid mulle, et ma võin mängida. Nad andsid mulle rohelise tule, et ma ise prooviks," lisas Tsitsipas. "Paraku tundsin end väljakul väga halvasti. Tegin, mis sain, et valmis olla, aga lihtsalt ei tulnud sellest välja."

"Ma vihkan loobumisvõitusid. Ma ei ole selline inimene, kes keset matšti loobuks. Aga see on tennis, mitte noolemäng. Minu jaoks on väga oluline olla heas vormis ja terve. Aga seljavalu oli liiga suur," sõnas kreeklane.

Rune pidi küll pühapäeval avamatšis maailma esireketi Novak Djokovici paremust tunnistama, kuid taanlane ütles, et jätkab turniiril enesekindlalt. "Ma ei ole kunagi nii hästi mänginud ja ikka kaotasin. See lihtsalt näitab, kui hea Novak on," sõnas Rune, kes kohtub neljapäeval itaallase Jannik Sinneriga (ATP 4.).