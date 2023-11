Naiste käsipalli karikavõistlused lähenevad kulminatsioonile

On kujunenud juba väikeseks traditsiooniks, et Eesti naiste käsipallihooaeg on jaotatud kaheks osaks, kus esimesel poolaastal selgitatakse karikavõitja ning uuest aastast alustatakse meistrivõistlustega.

Sel hooajal osaleb naiste karikavõistlustel kolm klubi, kes mängivad omavahel kaks korda läbi. Karikavõitja selgub kahe põhiturniiri parima naiskonna vahelises finaalis, kus ühe matšiga pannakse paika parim. Seni peetud nelja kohtumise järel juhib tabelit Mella nelja punktiga ning nende järel asetsevad Tapa ja Mistra on võrdselt ühe võidu peal. Tallinna SK naistel on veel ees kaks matši, kus esmalt minnakse vastamisi Mistraga, kellega viimastel hooaegadel mitmeid põnevaid finaale on peetud.

Esimeses omavahelises kohtumises jäi Mella Mistra vastu napilt 28:27 peale. SK Tapa alistati kindlamalt 30:18. "Oleme pannud endale eesmärgiks mängida naiskonnana, toetada üksteist ning nautida käsipalli. Peame andma endast niipalju, et suudasime ka ise öelda pärast kohtumist, et kõik jäi platsile. Lisaks soovime näidata meisterlikku käsipalli, mis oleks nauditav ka pealtvaatajatele," kommenteeris kahe mänguga 18 korda skoorinud Mella mängija Inga Bušina.

"Kolmapäevane kohtumine Mella jaoks on meie jaoks tabeli kohalt väga oluline. Eesmärk peab olema võita ning naiste karikavõistluste finaali pääseda. Peame suutma endast maksimumi välja pigistada. Üritame tempot tõsta, et hea kaitse pealt kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada. Tugev naiskonnavaim ja pühendumine saavad olema võtmetegurid, et saaksime kahe punktiga Arukülla tagasi reisida," sõnas Mistra eest kolmes matšis 18 väravat visanud Karmen Vaiksaar.

"Hooaja esimeses mängus vigastustele kaotatud kaks põhikoosseisu mängijat on meie mängurütmi kõvasti sassi löönud. Peame olema julgemad ja enesekindlamad, et seekord paremini esineda, kui eelmises omavahelises kohtumises. Näeme hetkel trennis vaeva, et koostöö veel paremaks muuta. Teame, et see ei ole kerge, kuid läheme ikkagi kodupubliku ees kahe punkti järele," ütles SK Tapa eest kolmes kohtumises 17 korda skoorinud Marjette-Maie Müntser.

Viimased mängud naiste karikavõistlustel:

15.11 19.10 Kristiine Spordihall KPK Mella/Tallinna SK - Aruküla/Mistra

22.11 19.00 Tapa Spordikeskus SK Tapa/Tapa valla SK - KPK Mella/Tallinna SK