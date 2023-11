Cyclo-crossi MK-sarja kolmandal etapil olid võidukad hollandlased

Alvarado haaras liidripositsiooni kohe avaringil ning edestas lõpuks kaasmaalannat Lucinda Brandi (Baloise Trek Lions) 37 sekundiga ning inglannat Zoe Backstedti (Canyon/Sram Racing) ühe minuti ja 35 sekundiga. MK-sarjas liidrispositsiooni hoidnud maailmameister Fem van Empel kolmandal etapil ei startinud, vahendab ejl.ee.

"Sellest on palju aega mööda, mil ma viimati võitsin, seega on väga hea tunne," ütles Alvarado võistluse järel. "Mu vorm on hetkel tõesti väga hea."

Meeste konkurentsis pälvis karjääri esimese MK-etapivõidu Pim Ronhaar (56.04), jättes kaasmaalase Lars van der Haari (Baloise Trek Lions) 16 ja belglase Laurens Sweecki (Crelan-Corendon) 27 sekundi kaugusele.

"Ma pidin end esimesel kolmel, neljal ringil tagasi hoidma ja panustama võistluse teisele poolele. Tegingi seda ja tundsin ennast väga tugevalt," tõdes Ronhaar võistluse järel.

Cyclo-crossi MK-sarja neljas etapp peetakse 19. novembril Prantsusmaal Troyes's.