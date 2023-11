Seitse slämmi ja olümpiakulla võitnud tšehhitarid lõpetasid koostöö

27-aastased Siniakova ja Krejcikova mängisid esimest korda koos juba noorteklassis, kus võidutsesid kolmel suure slämmi turniiril. Viimastel aastatel on nad ka naiste seas väga edukad olnud. 2018. aastal võitsid tšehhitarid paarismängu nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis ja kerkisid sama aasta sügisel paarismängu maailma edetabelis.

Ühtekokku on Siniakova ja Krejcikova koos võitnud seitse suure slämmi turniiri, eriti edukas oli 2022. aasta, kui nad võidutsesid nii Austraalias, Wimbledonis kui USA-s, Prantsusmaal ei saanud nad Krejcikova haigestumise tõttu mängida. Tänavust aastat alustasid nad Austraalia lahtiste võiduga, kuid seejärel piirdusid Prantsusmaa lahtistel avaringiga, Wimbledonis nad Krejcikova vigastuse tõttu ei mänginud ja USA lahtistel kaotasid juba teises ringis.

Lisaks seitsmele slämmivõidule on Siniakova ja Krejcikova ka valitsevad olümpiavõitjad, 2021. aastal võidutsesid nad ka WTA finaalturniiril.

Tänavust hooaega segasid mõlema vigastused, kuid sellest hoolimata võitsid nad koos kolm turniiri, viimati septembris San Diegos. Uuele hooajale minnakse aga vastu eraldi.

"Leppisime kokku, et me ei mängi järgmisel hooajal koos. Tahtsin natuke muutust," rääkis Siniakova kodumaisele meediale. "Usun, et paus tuleb meile kasuks. Ma ei välista seda, et mängime millalgi jälle koos, äkki oleme siis isegi veel tugevama."

"Rääkisime sellest väga palju ja arutasime pikalt," ütles Krejcikova lahkumineku kohta. "See on tema otsus ja ma austan seda."