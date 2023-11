Rehemaa: kui õnnestub suuri vigu vältida, oleme Ruka MK-l konkurentsis

Nädalavahetusel Olosel peetud esimese lume võistlustel sõitis eestlaste parima koha välja Alvar Johannes Alev, kes oli pühapäeval 10 km vabatehnikasõidus 12. Võitnud sakslasele Friedrich Mochile kaotas ta 34,6 sekundiga. Lisaks oli samal distantsil 17. (+41,4) Martin Himma, kes oli päev varem 10 km klassikadistantsil meie parimana 27. "Enam-vähem sellised tulemused, mis ma arvasin, et tulevad," kommenteeris Rehemaa Delfile. "Tegime tulemused, milleks valmis oleme. Ma ütleks, et kui meil õnnestub suuremaid vigu vältida järgmise kahe nädala jooksul, siis arvan, et oleme Rukal konkurentsis."

Mida tähendab konkurentsis olemine? "See tähendab seda, mida ma olen paaril korral ka öelnud. Tänane rekord on homne norm. Kui me eelmine hooaeg olime Rukal esikahekümnes (Himma 10 km klassikas 20., Alev 10 km vabatehnikas 20. - toim.) ja kaks meest sprindis veerandfinaalis, siis see aasta peame vähemalt sama hästi tegema või paremini," selgitas Rehemaa.