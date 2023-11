Medvedev sai mulluse kaotuse eest revanši

Medvedev võitis poolteist tundi kestnud kohtumise kindlalt 6:4, 6:2. Medvedev servis kümme ässa ja päästis kõik seitse murdepalli, mis Rubljovil oli, ise realiseeris ta kümnest murdevõimalusest kolm.

Tänavu oli see Medvedevile kolmas võit Rubljovi üle, ta pole sel aastal Rubljovile settigi kaotanud. Ühtekokku on Medvedev tänavu võitnud juba 65 matši ning ta on selles arvestuses esikohal.

Teises punase grupi matšis kaotas finaalturniiri debüüdi teinud maailma teine reket Carlos Alcaraz enda avamatšis Alexander Zverevile (ATP 8.). Kolmapäeval läheb Rubljov vastamisi Alcaraziga ja Medvedev mängib Zvereviga.

Zverev on finaalturniiri varem kahel korral (2018 ja 2021) võitnud, Medvedev võitis aastalõputurniiri 2020. aastal. Rubljovi seni parim tulemus on poolfinaal, nii kaugele jõudis ta eelmisel aastal.