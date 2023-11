Merili Sirvel jõudis väljalangemissõidu MM-il veerandfinaali

Kvalifikatsioonis 17. aega näidanud Sirvel pidi veerandfinaalis tunnistama tiitlit kaitsnud itaallanna Gaia Tormena ja hollandlanna Annemoon Van Diensti paremust, vahendab ejl.ee.

"Kvalifikatsioonis ootasin endast kindlasti rohkem, aga ilmselt jäi see distants minu jaoks liiga lühikeseks, sest nii kaheksandik- kui veerandfinaalis tundsin, et liigun teisel ringil teistest paremini. Veerandfinaalis olid kõik väga tugevad vastased ja olen rahul, et ei teinud seal teiste jaoks sõitu lihtsaks," rääkis Sirvel. "Kokkuvõttes on sellised kahetised tunded. Ma ei teagi, kas olla rahul või mitte. On, mida õppida esimesest hooajast sellel alal ja ootan huviga juba järgmist hooaega."

Tormena järel sai MM-hõbeda kaela kodupubliku rõõmuks Dara Latifah ja pronksi Annemoon Van Dienst.

Eliitmeeste klassis krooniti maailmameistriks prantslane Titouan Perrin Ganier, kes edestas suures finaalis kaasmaalast Lorenzo Serrest ja norralast Sondre Rokket. Kvalifikatsioonis samuti 17. tulemuse välja sõitnud Tarassovi laeks jäi seekord kaheksandikfinaal, kus ta jäi alla Euroopa meistrile Ede Molnarile ja rootslasele Edvin Lindhile. Kokkuvõttes andis see eestlasele 20. koha.

"Tunne oli üllatavalt okei. Kvalifikatsioonis sai head jalga näidata ja väga kõvas konkurentsis 17. koht välja sõidetud. Kaheksandikfinaal läks kahjuks täiesti aia taha," tunnistas Tarassov. "Startides jäin kurvis viimaseks ja ees sõitnud India rattur lasi kohe peale seda vahe sisse. Kui sain temast mööda, siis ei olnud kahjuks enam jõudu järgi saada. Ma ei ütle, et oleksin kindlasti edasi saanud, kuna sõitsin koos värske Euroopa meistri ja kvalifikatsiooni võitjaga koos, aga oleksin tahtnud kindlasti seal rohkem kaarte segada."

Joosep Mesil MM-il startida ei õnnestunud, kuna lõhkus soojenduse ajal tagumise jooksu.