Kolm Eesti vibusportlast jõudsid mainekal võistlusel finaali

Meeste plokkvibu klassis võistlev Robin Jäätma ja naiste plokkvibu klassis võistlev Lisell Jäätma lasid laupäevases kvalifikatsioonis maksimumsumma ehk 600 punkti 60-noolega. Meesteklassi 273 laskurist suutis sama punktisumma saavutada vaid 26 meest ja naisteklassi 118 laskurist neli naist.

Finaalidesse pääsevad kõik maksimaalse punktisumma lasknud sportlased või kaheksa parimat igast klassist. Võisteldakse kolmes vibuklassis – plokkvibud, sportvibud ja vaistuvibud. Pühapäevast laskmist alustas Robin Jäätma kaheksandalt asetuselt ja lõpetas kvalifikatsiooni 900 silmaga. Supertulemus õnnestus lasta kokku 20 mehel, kelle seas Robini tabatud x-de arv tõstis ta kuuendaks.

Lisell Jäätmal jäi perfektsest tulemusest puudu -2 silma, mis kukutas ta 898 silmaga seitsmendale kohale, kuid tugev tulemus tagasi siiski pääsu finaali. "Minu 900 on väike isadepäevakingitus Erki Jäätmale, tänu kellele me Liselliga üldse nii kaugele jõudnud oleme!" rääkis Robin Jäätma. Liselli ja Robini isa Erki on koos abikaasa Maarika Jäätmaga noorte treener ning just tema õlul lasub vastutus vibude tehnilise seadistuse eest. Aastatepikkune töö on viinud ta Euroopa ja maailma plokkvibude tippspetsialistide hulka.

Karoli Luige, kes saavutas kvalifikatsioonis 118 laskuri seas 27. koha, lunastas Joker Roundis nelja ülitäpse noolega endale lisapileti finaali, kus sai kuuenda koha. Plokkvibu võistlusklassis osalenud Maris Tetsmann lõpetas Kings of Archery võistluse 25. kohal, Emily Hõim 57. kohal ja Märt Oona 122. kohal.

Kings of Archery võistluse puhul on tegemist Euroopa siselaskmise kõige erinäolisema ja populaarsema võistlusega, kuhu tulevad kokku maailma tipplaskurid üle maailma. Tippudega pääsevad kõrvuti laskma ka harrastajad – osaluse võistlusel tagavad kiired näpud registreerimisel. Sellel aastal täitusid 910 osaleja kohad vähem kui tunniga. Lisaks võistlusele pakutakse Kings of Archeryl osalejatele erinevaid seminare, meelelahutusprogramme ja kohal on vibuvarustuse tootjad üle maailma.