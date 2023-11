Eesti naiste korvpall sai uue nimitoetaja

Tegemist on nii korvpallis kui ka Eesti spordis tervikuna unikaalse koostöölepinguga, mille fookus on suunatud just Eesti naiste ja tüdrukute korvpalli edendamiseks. Leping kehtib kuni 2030. aasta lõpuni ning paika on pandud kindlad eesmärgid, mille poole liikumise ja mille täitmise edukust mõõdetakse regulaarselt, vahendab Basket.ee.

"Eesti on korvpalliriik, meil on pikk ja edukas ajalugu. Meeste ja poiste koondised on Euroopas konkurentsivõimelised juba pikemat aega ning selle sponsorlepinguga loodame kõrgemale tasemele tõsta ka naiste korvpalli ja seda eelkõige kandepinna suurendamise kaudu, tuues rohkem tüdrukuid korvpalli juurde. Tänan südamest LHV-d, see on märgiline päev Eesti naiste korvpallis," kommenteeris korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on rõõmustav näha, et naiste sport tervikuna saab üle maailma üha suuremat tähelepanu. "Kodumaise pangana on meil hea meel toetada ettevõtmisi, mille taga on suured eesmärgid ja nende elluviimisesse pühendunud inimesed. On näha, et naiste sport ja neile suunatud võistlused kasvavad hooga. Selleks on oluline luua ka vastavad võimalused. LHV annab rõõmuga naiste korvpalli eestvedajatele, treeneritele, naistele ja tüdrukutele senisest paremad võimalused, et eestlaste seas armastatud korvpall ka naiste hulgas uuele tasemele viia," ütles Kiisel.