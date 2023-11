Levadias mänginud Morelli lõpetas isaks saamise järel karjääri

Morelli mängis Levadias 2017. ja 2019. aastal ning teenis Premium liigas kaks hõbemedalit. Ta lõi 51 mänguga 27 väravat ja andis 14 resultatiivset söötu, kirjutab Soccernet.ee.

Morelli siirdus pärast teist Levadias veedetud aastat Kanada kõrgliigasse Halifax Wanderersi, kus mängis karjääri lõpetamiseni. Brasiillane oli 2021. aastal 14 väravaga liiga parim mängija ja väravakütt. Ta sai 2022. aasta alguses põlvevigastuse ja naasis väljakule 15 kuud hiljem.

Karjääri lõpetamise põhjuseks ei olnud aga vigastus, vaid isaks saamine. "Ma mõtlesin pärast vigastada saamist karjääri lõpetamisele, aga tahtsin endale tõestada, et suudan sellest välja tulla. See oli mulle mentaalselt oluline," sõnas Morelli Halifaxi kodulehele. "Ma olen nüüd isa ja perekond on prioriteet. Ma arvan, et mu pojal on kõige parem kasvada Brasiilias oma pere keskel."