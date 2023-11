Suri legendaarne Tartu korvpallitreener Jüri Neissaar

"Neissaar oli pikaaegne Tartu Korvpallikooli treener, kelle trennidest on sirgunud palju Eesti koondislasi, korvpallikohtunikke ning treenereid. Tema käe all tuli Tartu Ülikool/Delta hooajal 2000/01 Eesti meistriks ja karikavõitjaks ning tema kirega tehtud töö on üks põhjuseid, miks 2000. aastate alguse Tartu korvpall on meenutamist väärt. Jüri Neissaare panus on kandunud ka praegusesse Tartu ja Eesti korvpalliellu," kirjutab Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskond.

Lisaks Deltale juhendas Neissaar Eesti meistrivõistlustel 1992. aastal hõbeda võitnud Asto, 1996. aastal hõbeda ja 1997. aastal pronksi võitnud korvpalliklubi ning 2008 pronksile tulnud BC Fausto meeskonda.

Aastatel 1979-2000 töötas Räpinast pärit Neissaar Tartu korvpallikooli, aastatel 2000-08 korvpalliklubi Taba-89 treenerina. Aastal 2001 oli ta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kaasas Eesti koondise abitreenerina.