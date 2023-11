Jõesaar panustas Poolas hooaja resultatiivseima mänguga

Anwil haaras juba avapoolajal ligemale paarikümnepunktise edu ega lasknud külalisi teisel poolajal mängu tagasi. Anwil tabas paremini kahepunktiviskeid (69% vs 37,1%), aga Lublin etemalt vabaviskejoonelt (15/18 ehk 83,3% vs 12/22 ehk 54,5%).

20 minutit mänginud Jõesaar oli Anwili paremuselt kolmas korvikütt 14 silmaga (kahesed 1/4, kolmesed 4/8). Sel hooajal polnud ta seni üheski mängus sellise skoorini jõudnud. Ta võttis ka kuus lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike ja ühe vea.

Victor Sanders viskas võitjate kasuks 18 ja Mateusz Kostrzewski 17 punkti. Lublini resultatiivseim oli 20 punktiga Tomislav Gabric.

Wloclaweki Anwil on võitnud tänavu Poola kõrgliigas kõik seitse kohtumist. Kindlast allajäämisest hoolimata hoidis Lublin eelnevalt kuue võidu ja ühe kaotusega koguni teist positsiooni.

Alanud nädalal mängib Jõesaare klubi kõigepealt kolmapäeval kodus FIBA Euroopa karikasarja kohtumist kodus Caledonia Gladiatorsiga ja seejärel laupäeval võõrsil Poola kõrgliiga mängu Zielona Goraga.