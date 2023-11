Naismaletajatele makstakse meestest kordades vähem, ka Eestis

"See liigub selles suunas, et naiste turniiride auhinnafondid oleks ka suuremad kui seni. Et naised ei oleks vaid amatöörid ja mehed saaks kogu raha," sõnas Olde intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Ma julgen arvata, et olen Eestis üks väheseid, kes võitleb täpselt samamoodi Eesti males selliste asjade eest. Kui tegin eelmisel suvel Pärnus Kerese festivali, siis FIDE toetas esimese võistlusena Eestis Kerese festivali ja üks kriteerium oli see, et naiste auhinnafond on suurem tavapärasest."

"See aitas tuua turniirile tugevaid välismängijaid, justnimelt naismaletajaid," selgitas Olde. "Ja tõsta ka neile normaalset auhinnafondi, minu eesmärk on kogu aeg selles suunas edasi liikuda."

"Kui tuua absurdne näide, siis eelmise aasta Eesti meistrivõistlustel - kui meeste meistrivõistlustel pandi kümne osavõtjaga turniirile auhinnafondiks 10 000 eurot - kusjuures ka viimane koht sai auhinna -, siis Eesti naiste meistrivõistlused, mis toimusid samal ajal - maleliit pakkus auhinnafondiks 2000 eurot."

"Kusjuures meie tippnaismaletajad Mai [Narva] ja Margareth [Olde] oleks ka meeste finaalis olnud esimese poole sees ja mänginud meeste auhindade peale. Siis ka meie naised ütlesid, et kuhu ja miks selliseid asju tehakse? Maailma mastaabis oleme ju palju kõvemad. Olümpial tulime palju kõvemaks. Team Estonias on naised, mitte mehed."

"Aga suhtumine.... Eestis ei ole veel see suhtumine muutunud, aga maailma males ta liigub selles suunas, et naised saaksid ka maletajana hästi ära elada," lõpetas Olde.

Mai Narva on majanduslikust poolest rääkides väga tasakaalukas. Ta alustab näitega viimati mängitud turniirilt Mani saarel. "Oleneb riigis ja oleneb võistlusest. Praegu oli esimesel kohal neljakordne vahe, aga USA tšempionaadil on kolmekordne vahe auhinnafondil," ütles Narva.

"Võib-olla kolmekordne on ka veel okei, kuna meeste turniiri vastu on palju rohkem huvi, kui mängivad [Magnus] Carlsen, [Fabiano] Caruana, [Hikaru] Nakamura ja nii edasi. Sellepärast on ka rahad suuremad ja ka nende tase on väga palju kõrgem."

"Nad on väga palju selle nimel tööd teinud, et kõigist teistest meesmaletajatest kõrgemale tulla," jätkas Narva. "Kuna neid maletajaid on lihtsalt nii palju - võistluslik pool on võib-olla rohkem competitive [konkurentsitihedam] kui naistel. Selles mõttes on see arusaadav, et meestel on kõrgemad auhinnad, sest tase ja avalik huvi on nii palju suuremad."