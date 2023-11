Olde: Mai Narva konkureeriks ka meeste seas Eesti meistritiitlile

Maailmas on hetkeseisuga 37 meesmaletajat, kelle FIDE reiting ületab 2700 piiri. Naismaletajatest on vaid hiinlanna Yifan Hou hetkel ületanud 2600 piiri (2632). Võrdluseks, Eesti parima meesmaletaja Kaido Külaotsa reiting on 2525 ja parima naismaletaja Mai Narva reiting 2387.

Kui kõige kõrgema otsa tegijad välja arvata, siis tegelikult on naiste paremik võimeline suure osa meestega võrdselt mängima.

"Praegused maailma tipud suudavad mängida meestega. Eriti tippnaised tahavad, et oleks ühed ja samad turniirid," kommenteeris kogenud maletaja ja Mai Narva vanaema Merike Rõtova Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"See ei ole ju füüsiline ala. See ei ole ju maadlus, kus mehed ja naised ei saa koos olla. Mulle tundub, et mida rohkem hakkab naisi mängima, seda väiksemaks jäävad käärid."

Rõtova sõnul mängivad mehed ja naised koos ka harrastajate seas. "Järjest rohkem, ka meil siin Eestis nädalalõputurniirid. Seal mängivad kõik koos."

"Varem oli meestel rohkem seda suhtumist, et kui ma siin naisterahvale kaotan..., aga hiljuti küsisin ühelt suurmeistrilt enne mängu Maiga, et noh tütarlapsega või nii," rääkis Rõtova. "Ta vastas mulle - teate, ma mängin maletajaga."

Maletreener Hendrik Olde sõnul naiste males siiski ei ole praegu sellist tegijat nagu kõigi aegade parimaks naismaletajaks peetav Judit Polgar.

"Aga Eesti kontekstis jäi Mail viimasel turniiril napilt puudu, et oleks täitnud meeste suurmeistri normi esimest korda. Kui mängida Eesti meeste meistrivõistlustel, siis Mai kindlasti konkureeriks tiitli peale," ütles ta.

Narva ise nõustub, et naiste on meestele järele jõudmiseks veel pikk maa minna. "Sest naismaletajaid on statiliselt nii palju vähem ja ka teiste faktorite tõttu. Naisi jääb vähem male juurde vähem kui mehi, kes hakkavad päris professionaalselt mängima," lausus ta.

"Ma arvan, et see on võimalik. See võib veel võtta mõned aastakümned ja on aeglane protsess. Rahvusvahelises alaliidus on mõned naised kõrgetel kohtadel, kelle eesmärk on sellega tegeleda. Aga ma ei tea, kui suur prioriteet see hetkel on."