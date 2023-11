Mai Narva treener Ehlvestist: temast on väga palju kasu

Kõrgetasemelisel Mani saare turniiril alistas Narva novembri alguses nii endisel maailmameistri Marija Muzõtšuki kui ka maailma edetabelis teist numbrit hoidva venelanna Aleksandra Gorjatškina.

Narva teenis 50 osalejaga turniiril 6,5 punkti 11 võimalikust ja teenis 11. koha. Võitis India esindaja Rameshbabu Vaishali, kes sai kirja 8,5 punkti.

"Põhimõtteliselt on mul hetkel üks treener, Jaan Ehlvest. Ta on väga hea maletaja, temast on väga palju kasu," lausus Narva intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Minu teada ta mõnikord konsulteerib veel paari inimesega, näiteks suurmeister Meelis Kanepiga. Aga põhiliselt tegeleme temaga kahekesi. Ta aitas mind selle turniiri ajal väga palju. Vaatasime iga vastase nii õhtul kui ka hommikul üle."

Ehlvesti panust hindab kõrgelt ka kauaaegne Eesti malejuht ja treener Hendrik Olde. "Head tööd on viimastel aastatel teinud Jaan Ehlvest, kes treenerina on väga hea spetsialist. Kes on ise käinud nõukogude malekoolid läbi ja Ehlvesti maletreenerina ülehinnata ei saa," sõnas Olde.

"Positsiooniliselt mängib ta [Narva] oluliselt paremini kui enne ja see ongi täpselt see, mida Jaan on talle ennekõike andnud. Kui Jaan hakkas tegema tööd näiteks Ottomar Ladvaga, siis Ottomar Ladva arusaamine malemängust tõusis ka oluliselt ja ta hakkas oluliselt paremini mängima."

"Üks asi on see, et võin kõik asjad selgeks õppida. Teooriad, avangud - aga mis ma edasi teen? Sealt tekib paljudel arusaamatus, et saan avangust hea seisu, aga siis hakkab millegipärast käest ära minema," jätkas Olde. "See ongi see osa - positsioonimäng -, kus Jaan on väga head tööd teinud."

1980. aastate lõpus maailma maleparemikku murdnud ja parimal juhul isegi viiendale positsioonile jõudnud Ehlvest on kindlasti abiks, kuid Narva sõnul on kõvade maleriikide esindajatel ka palju suuremad taustatiimid.

"Eestis ei ole male nii populaarne, aga näiteks Venemaa, Kasahstan, Aserbaidžaan, Hiina - neil on nii naistel kui meestel väga tugevad taustatiimid ja palju treenereid," lausus ta.