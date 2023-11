Karjääri punktirekordit nihutanud Maxey tüüris Philadelphia taas võidule

23-aastane tagamees tabas väljakult viskeid 20/32, võttis lisaks ka seitse lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu ja pani kolm kulpi. Tema eelmine punktirekord (44) pärines mullu oktoobrist kohtumises Toronto Raptorsiga.

Maxey kõrval panustas tõhusalt ka keskmängija Joel Embiid, kes korjas 37 punkti, hankis 13 lauapalli ja jagas seitse tulemuslikku söötu. "Joel tahtis, et ma saaks 50 punkti rohkem kui ma ise soovisin," lausus Maxey.

"Kui ta jagas mulle palli, siis ütles "sa lähed selle palliga viskele". Ja seepärast pean oma meeskonnakaaslastest, treeneritest ja fännidest lugu. See oli suurepärane õhtu ja me võitsime ning see loeb kõige rohkem."

Indiana ridasid vedas 25 punkti ja lausa 17 resultatiivse sööduga Tyrese Haliburton. 22 punktiga panustas Myles Turner.

Philadelphia 76ers on alustanud hooaega kaheksa võiduga üheksast mängust, sealjuures koduareenil on võidetud kõik kuus kohtumist.

Kaheksa võidu kõrvale sai aga teise kaotuse tiitlikaitsja Denver Nuggets, kes jäi võõrsil alla Houston Rocketsile 104:107 (30:23, 20:23, 26:28, 28:33).

Nikola Jokic panustas küll Denver esitusse 36 punkti, 21 lauapalli ja 11 resultatiivse sööduga, aga sellest ei piisanud. Alperen Sengün tõi võitjate kasuks 23 punkti ja kaheksa lauapalli.

Stephen Curry viskas 38 silma, aga Golden State Warriors jäi kodus alla Minnesota Timberwolvesile 110:116 (31:29, 20:25, 22:35, 37:27).

Tulemused: New York - Charlotte 129:107, Brooklyn - Washington 102:94, LA Clippers - Memphis 101:105, Philadelphia - Indiana 137:126, Chicago - Detroit 119:108, Houston - Denver 107:104, New Orleans - Dallas 124:136, San Antonio - Miami 113:118, Phoenix - Oklahoma City 99:111, Golden State - Minnesota 110:116, LA Lakers - Portland 116:110.