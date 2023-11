Raske võidu saanud Djokovic lõpetab aasta maailma esireketina

Djokovic suutis enam kui kolm tundi kestnud kohtumises avasetis murdega taha jäädes tagasi murda ja kiires lõppmängus võita. Teises setis jäi serblane samuti murdega taha, tasakaalustas seisu, aga kiires lõppmängus oli taanlane selgelt üle.

Otsustavas setis murdis Djokovic kahel korral juhtima ja kui esimese järel murdis Rune tagasi, siis teise järel tal enam murdevõimalust ei tekkinud ja serblane võitis kohtumise kolmes setis.

Ühtlasi tähendas rohelise alagrupi avamängu võitmine Djokovici jaoks, et ta lõpetab rekordit pikendavat kaheksandat korda aasta maailma edetabeli esinumbrina, kuna hispaanlasel Carlos Alcarazil pole teda võimalik püüda.

"See mäng võttis mind täiega läbi. Juba esimeses geimis tulistas ta lööke, mispeale teadsin, et tuleb raske õhtu," kommenteeris Djokovic. "Ta mängis suurepäraselt ja ka mina mängisin kohati suurepäraselt. See oli emotsionaalne võit, arvestades, et tagasi maailma esinumbri koha."

Alagrupi esimeses kohtumises oli kohalik lootus Jannik Sinner (ATP 4.) parem kreeklasest Stefanos Tsitsipasest (ATP 6.) 6:4, 6:4.

Punases alagrupis alustavad esmaspäeval Carlos Alcaraz (ATP 2.) - Alexander Zverev (ATP 8.) ja Daniil Medvedev (ATP 3.) - Andrei Rubljov (ATP 5.).