Kanada triumfeeris esmakordselt Billie Jean Kingi karikaturniiril

Kanada alistas Sevillas peetud finaalis neljakordse turniirivõitja Itaalia 2:0. Esimeses üksikmängus sai 18-aastane Marina Stakusic (WTA 258.) 7:5, 6:3 jagu Martina Trevisanist (WTA 43.). Sealjuures oli tegemist Stakusici karjääri esimese võiduga maailma edetabelis esiviiekümnesse kuuluva mängija üle.

Teises üksikmängus alistas Leylah Fernandez (WTA 35.) 6:2, 6:3 Jasmine Paolini (WTA 30.). Nii kõnnib Kanada naiskond meeskonna jälgedes, kes võitis eelmisel aastal esmakordselt meeste võistkondliku turniiri Davis Cupi.

Kanadast sai järjekorras 13. riik, kes on BJK karikaturniiri võitnud. Nende senine parim tulemus pärines 1988. aastast, kui jõuti välja poolfinaali. "See on hämmastav saavutus. Ma olen väga uhke, et mul oli võimalik oma kodumaad nii tähtsal turniiril esindada. Täna õhtul saame korralikult tähistada," ütles Fernandez finaali järel.

Lisaks Stakusicile ja Fernandezele kuulusid Kanada võidukasse naiskonda ka Gabriela Dabrowski, Eugenie Bouchard ja Rebecca Marino.