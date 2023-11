Dina Ellermann kaitses kodustel sisemeistrivõistlustel tiitlit

Laupäeval Veskimetsa Ratsaspordibaasis toimunud sisemeistrivõistlused koolisõidus tõid kohale Eesti koolisõiduparemiku kõikides vanuseklassides. Seenioride klassis sõideti sama skeemi, mida sõitis Dina Ellermann ka 2021. aastal olüpmiamängudel. RR5 skeemis sai Ellermann hobusel Donna Anna esikoha tulemusega 71,268 protsenti.

Ellermann tõdes võistluse järel, et sõit õnnestus palju paremini kui Tokyo olümpiamängudel. "Ma arvan, et see oli meie üks parimaid sõite. Donna Anna nautis seda protsessi minuga koos ja meil oli täna väga hea klapp," ütles Ellermann.

Hõbemedali sai kaela Maria Mägi hobusel Ashwan ning kolmanda koha saavutasid Helena Kaal ja Cassander.

Takistussõidu sisemeistrid selgitati välja Vaikla Puhkekeskuses kahe päeva vältel. Seenioride klassi esikoht selgus pingelistel ümberhüpetel, kus kõik esikolmiku sõitjad suutsid sõita välja aja 41 sekundit ja võitja otsustas vaid millisekund.

Meistritiitli pälvis Rein Pill hobusel Geesche. Hõbemedali väärilise sõidu tegi Kullo Kender hobusel Go For It ja pronksmedal läks Gunnar Klettenbergile hobusel Hunter.