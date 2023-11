Tartu Ülikooli võiduseeria pikenes seitsmele mängule

Viimsi võitis avaveerandi 17:15, kuid lasi seejärel tartlastel järgi tulla ning poolajale mindi külaliste 38:29 eduseisul. Kolmanda veerandaja alguses tegi Tartu 11:2 vahespurdi ning võõrustajaid enam lähedale ei lastud. Lõpuvile kõlades näitas tabloo Tartu 29-punktilist võitu 90:61 (15:17, 23:12, 24:14, 28:18).

Võitjate resultatiivseimana tõi Rinalds Malmanis 19 mänguminutiga 16 punkti. Rain Veidemani arvele jäi 15 punkti ja kolm lauapalli ning hea etteaste tegi ka Johnny Hughes, kes lõpetas mängu 12 punkti, 13 lauapalli ja viie korvisööduga. Oliver Suurorg oli Viimsi parim 11 punkti, viie lauapalli ja viie korvisööduga.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Gundars Vetra sõnul peab tema meeskond suutma sellistes mängudes kohe algusest peale end kehtestada. "Mängu alguses vaatasid meie mängijad ilmselt, et vastas on küllaltki noor meeskond ja võib-olla saab nende vastu ka lihtsamalt hakkama. Aga meie tasemel on nii, et kui me ei anna endast 100 prtosenti, siis ei pruugi me sugugi palju paremad olla kui kodus mängivad nooremad vastased," ütles Vetra.

"Peame sellest aru saama, et tuleb kohe avaminutitest ennast maksma panna, mitte nii, et anname neile kindluse kätte ja siis peame tegema topelttöö, et mäng enda kätte saada ja sellest rõõmu tunda. Aga lõpuks saime oma asjad toimima ja korraliku võidu kirja," lisas Tartu juhendaja.

Tartlastel on nüüd Eesti-Läti liiga tabelis kirjas seitse võitu ja kaks kaotust ning sellega asutakse kolmandal tabelireal. KK Viimsi on ühe võidu ja üheksa kaotusega viimasel ehk 16. kohal.

Järgmise nädala kolmapäeval ootab Tartu meeskonda ees võõrsilmäng Keila/Coolbetiga. Viimsi sõidab kolmapäeval külla lätlaste BK Ogrele.