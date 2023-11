Kodupubliku lemmik alustas aastalõputurniiri võidukalt

22-aastasel itaallasel kulus kõigest tund ja 25 minutit, et alistada maailma kuues reket Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4. Esimeses setis tegi Sinner murde viiendas geimis ja teises setis murdis ta Tsitsipase pallingu kohe avageimis, misjärel enam eduseisu ei loovutanud.

"Ma teadsin, et tuleb raske matš, kuid usun, et sain väga hästi hakkama. Mul on hea meel, et alustasin võidukalt ja loodetavasti suudan sama edukalt jätkata," lausus Sinner matšijärgses intervjuus. "Minu jaoks on see turniir väga eriline. Kuna me mängime katuse all, siis on pealtvaatajate ergutamist väga hästi kuulda ja see tekitab minus erakordse tunde. Ma olin väljakul väga heas tujus," lisas itaallane.

Sinner lõi kohtumise jooksul üheksa ässa Tsitsipase kuue vastu, kuid tegi ka kaks topeltviga. Sinner võitis esimeselt servilt 89 ja teiselt 60 protsenti punktidest. Tsitsipasel olid samad arvud 70 ja 58. Lihtvigu kogunes mõlemale viis, äralööke tegi Sinner 21 ja Tsitsipas 16. Sinner realiseeris viiest murdepallist kaks, Tsitsipasel ei tekkinud ühtegi murdepalli võimalust.

Lisaks Sinnerile ja Tsitsipasele kuuluvad rohelisse alagruppi veel ka maailma esireket Novak Djokovic ja 20-aastane taanlane Holger Rune (ATP 10.). Djokovic ja Rune lähevad omavahel vastamisi pühapäeva hilisõhtul.

Punases alagrupis mängivad Carlos Alcaraz (ATP 2.), Daniil Medvedev (ATP 3.), Andrei Rubljov (ATP 5.) ja Alexander Zverev (ATP 8.). Alagrupist pääsevad edasi poolfinaali kaks paremat.