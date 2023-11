Esmakordne finalist Kanada kohtub Billie Jean Kingi turniiril Itaaliaga

Viimati 1988. aastal poolfinaali jõudnud Kanada jäi Tšehhi vastu kaotusseisu, kui maailma kümnes reket Barbora Krejcikova kindlalt Marina Stakusici (WTA 258.) kahes setis alistas. 21-aastane Leylah Fernandez (WTA 20.) hoidis aga Kanada veel elus, kui ta järgmises kohtumises Wimbledoni võitja Marketa Vondroušova (WTA 7.) 6:2, 2:6, 6:3 alistas.

Otsustavas paarismängus tuli Fernandezele appi kogenud paarismängija Gabriela Dabrowski, kes võitis sel hooajal enda esimese slämmiturniiri. Tšehhi eest astusid aga väljakule seitsmekordsed slämmivõitjad Krejcikova ja Katerina Siniakova.

Pingelises vastasseisus ei suutnud kumbki paar avasetis teisest eralduda, kuid 5:5 viigiseisult said kanadalannad hakkama esimese murdega ning võitsid järgmise geimiga avaseti 7:5. Ka teine sett kulges tasavägiselt ning Fernandez ja Dabrowski murdsid tugeva vastase pallingu, kuid tšehhitarid vastasid järgmises geimis samaga. Sett liikus lõppmängu, kus kanadalannad loovutasid seisult 2:2 vastastele vaid ühe punkti, realiseerides 7:6 (3) setivõiduga esmakordselt koondise ajaloos edasipääsu Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali.

"See on Kanada tennise jaoks suurepärane saavutus," sõnas Fernandez. "Me oleme alati hokiriigina tuntud olnud ja see on tõsi, aga me mängime tennist ka. Meil on väga palju tüdrukuid ja poisse, kes korjavad reketi üles ja võistlevad. Võimalus näidata, et Kanada on üks maailma tugevamaid riike, on suur au ja privileeg."

Kanada kohtub finaalis neljakordse turniirivõitja Itaaliaga, kes lõpetas poolfinaali Sloveeniaga kahe üksikmänguga. Esmalt alistas Martina Trevisan (WTA 43.) kahes setis Kaja Juvani (WTA 104.), teises kohtumises teenis Jasmine Paolini (WTA 30.) Tamara Zidanšeki (WTA 100.) vastu 6:2, 4:6, 6:3 võidu.

Kõik viis Itaalia koondislast on sel hooajal jõudnud enda karjääri parima asetuseni ning loodavad koondise taas naiste tennise tippu viia. Itaalia on Billie Jean King Cupil võidutsenud neljal korral, viimasest tiitlist on möödas aga kümme aastat.

"Me alustasime kolm aastat tagasi täiesti algusest ja oleme iga aastaga veidi kasvanud," sõnas kapten Tathiana Garbin. "Sel aastal tulime turniirile parimas vormis mängijatega, seega peame õnnelikud olema. Alaliit on nende tüdrukute üle väga uhke. Ma tean, kui kõvasti nad iga päev selle nimel töötavad. Nad on saavutanud midagi imelist, aga me ei jää veel rahule."