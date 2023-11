PSG ja Juventus tõusid tabelitippu, Real lustis koduväljakul

Suurtes Euroopa jalgpalliliigades näitasid laupäeval klassi suurklubid Pariisi Saint-Germain ning Torino Juventus, kes tõusid võitudega vastavalt Prantsusmaa ja Itaalia kõrgliigas tabelitippudeks. Koduväljakul teenis suure võidu Madridi Real, kes on Hispaanias teisel tabelireal.

Pariisi Saint-Germain rändas laupäeval Reimsi ning lõi kodumeeskonnale kolm vastuseta väravat, kõik tähtmängija Kylian Mbappe paremast jalast. 24-aastane superstaar lõi esimese värava kohtumise kolmandal minutil, kahekordistas siis 59. minutil PSG edu ning vormistas kübaratriki 82. minutil.

Pärast Nice'i väravateta viiki reedel kerkis PSG laupäevase võiduga Prantsusmaa kõrgliigas tabelitipuks ning on 12 mänguga kogunud 27 punkti. Kolmandal kohal asetseb Monaco, kes mängis laupäeval Le Havre'iga välja väravateta viigi.

Ka Itaalia kõrgliigas leidis tabelitipus aset muutus, kui Torino Juventus koduväljakul Cagliarist 2:1 jagu sai. Juventus murdis vastase puuriluku 60. minutil kaitsja Bremeri väravast ning läks kümme minutit hiljem veel Daniele Rugani väravast kahega juhtima, kuid loovutas Cagliarile 75. minutil värava.

Juventus võitis enda viienda järjestikuse mängu ja on 12 mänguga kogunud 29 punkti. Ühtlasi tõusis klubi Itaalia kõrgliigas tabelitipuks, kuid pühapäeval võõrustab 28 punktiga Milano Inter koduväljakul Frosinonet. Meistrite liiga kohtadel paiknevad veel AC Milan (23 punkti) ning tiitlikaitsja Napoli (21 punkti; 11 mängu).

Hispaania kõrgliigas teenis Madridi Real laupäeval koduväljakul suure võidu, kui alistas Valencia 5:1. Madridi klubi läks kohtumist kolmandal minutil Dani Carvajali tabamusest juhtima ja kolm minutit enne poolajapausi jõudis väravani Vinicius, kes skooris veel neli minutit pärast teise poolaja avavilet. Minut hiljem lõi värava Rodrygo, kes lisas 84. minutil veel teisegi. Valencia sai 88. minutil Hugo Duro tabamusest auvärava.

Madrid jätkab liigatabelis teise kohaga, sest suurepärase hoo leidnud Girona teenis laupäeval Rayo Vallecano vastu 2:1 võidu. Girona on 13 mänguvooruga kogunud 34 punkti ning edestab Reali kahe silmaga. Pühapäeval astub väljakule ka Barcelona, kes on 12 mänguga 27 punkti kogunud. Neljandal kohal asetseb Madridi Atletico, kes on 11 mänguga 25 silma saanud.