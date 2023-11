Eesti klubid Balti liigas lõunanaabritele punkte ei loovutanud

Võrkpalli Cronimet Balti liigas said laupäeval võidurõõmu maitsta kõik neli Eesti klubi, kes said võõrsil jagu Läti ja Leedu meeskondadest.

Tabelis jätkab liidrikohal Selver/TalTech, kel on kuuest mängust kirjas kuus võitu ja 18 punkti. Tartu Bigbankil on teisena võit vähem ja 15 punkti. Kolmas on 11 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, kes sai laupäeval oma neljanda võidu. Pärnu Võrkpalliklubi on viies, punkte on koos seitse ja võidetud on kaks mängu, vahendab Volley.ee.

Tabeliliider Selver/TalTech sõitis külla ainsale Leedu klubile Gargždai Amber Volleyle ning sai kirja 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) võidu.

Selveri rünnakute eest hoolitsesid suuresti temporündajad. Marx Aru kerkis 14 punktiga (+13) võitjate parimaks, tema rünnakuprotsent oli koguni 85, lisaks lõi ta 3 serviässa. Andri Aganits lisas 11 silma (+11), tema suutis punktiks lüüa koguni 86 protsenti rünnakutest ja lisas kolm blokki ning kaks ässa. Tristan Täht ja Jan Markus Üprus panustasid kumbki kaheksa punktiga. Selveri vastuvõtt oli 76 protsenti, rünnak 44 protsenti, blokist teeniti kuus ja servilt kaheksa punkti (eksiti kuuel pallingul).

Amber Volley kasuks tõi Andrii Tšmirov 12 punkti (+5). Leedu klubi vastuvõtt oli 65 protsenti, rünnak 43 protsenti, blokipunkte kogunes viis ja servipunkte kaks (14 viga).

Pärnu Võrkpalliklubi teenis võõrsil 3:1 (25:23, 21:25, 25:27, 25:19) võidu RTU Robežsardze/Jūrmala üle.

Debüüdi tegi Pärnu uus sidemängija, ukrainlane Vitalii Parkhomenko, kes lisaks mängu juhtimisele tõi ka kolm punkti. Renee Teppan vedas meeskonda 26 punktiga (+16), Andrus Raadik lisas 20 punkti (+12) ja Tony Tammiksaar 12 (+3). Vastuvõtt oli Pärnul 74 protsenti, rünnak 52 protsenti, blokist saadi kümme ja servilt viis silma (21 viga).

RTU resultatiivseimad olid võrdselt 15 punkti toonud Matiss Gabdulis ja Patriks Pinka. Lätlaste vastuvõtt oli 73 ja rünnak 43 protsenti, blokist teeniti üheksa ja servilt kolm silma (13 viga).

Kindla 3:0 (25:13, 25:11, 25:22) võidu sai Tartu Bigbank, saades selle skooriga samuti võõrsil jagu Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemest.

Martti Juhkami kontole kogunes võitjate parimana 19 punkti (+17), Andris Širjakovs panustas 15 (+10) ja Timo Lõhmus 14 (+11) punktiga. Tartu meeskonna vastuvõtt oli 58 protsenti, rünnakuid lahendati 64-protsendiliselt, blokk saadi vastasele ette üheksal korral ja servil löödi seitse ässa ning eksiti kümnel pallingul.

Daugavpilsi edukaim oli kümne punktiga (+3) Eriks Voronko. Lätlaste vastuvõtt oli 47 ja rünnak 33 protsenti, blokist teeniti neli ja servilt kaks punkti (vigu kogunes viis).

Päeva viimases kohtumises teenis Võru Barrus Võrkpalliklubi Jekabpilsi Luši vastu 3:1 (15:25, 25:19, 25:19, 25:23) võidu.

Võru meeskonna brasiillasest rünnakuliider Renato Oliveira panustas 23 punktiga (+12), Robin Kahu arvele kogunes 17 silma (+9). Barruse vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnak samuti 44 protsenti, blokipunkte saadi koguni 17 (viis blokki läks nii Kahu kui Mattias Rahuoja arvele) ja servilt punkte ei saadud.

Jekabpilsi kasuks tõid Eduards Stiegelis ja Zigurds Adamovics kumbki 15 punkti. Läti klubi vastuvõtt oli 49 protsenti ja rünnak 39 protsenti, blokipunkte saadi seitse ja servipunkte viis (12 viga).