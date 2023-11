Kaaluklassi vahetanud brasiillane võttis tšehhilt UFC meistrivöö

2021. aasta novembris UFC-ga liitunud Pereira ronis kiirelt mööda keskkaalu divisjoni üles ning kohtus mullu novembris tiitlimatšis pikaaegse rivaaliga Israel Adesanyaga. Brasiillane alistas uus-meremaalase, kuid kaotas tiitlivöö mõned kuud hiljem, kui Adesanya revanši võttis.

Pereira, kes oli enne UFC-ga liitumist üks maailma paremaid kikkpoksijaid, otsustas pärast tiitlivöö kaotamist liikuda kaaluklassi võrra üles ning teenis enda kaaluklassi debüüdis poolaka Jan Blachowiczi vastu viigi.

Pühapäeva varahommikul sai Pereirast aga UFC ajaloo üheksas võitleja, kes kahes kaaluklassis tiitlivööd omanud on. Brasiillane alistas teise ringi viimasel minutil tšehhi Jiri Prochazka, kes võitis eelmisel suvel Pereira treeneri Glover Teixeira vastu meistritiitli.

13 järjestikust matši võitnud Prochazka tabas brasiillast minut enne teise raundi lõppu parema käega ning suutis Pereira seljaga puuri juurde viia, kuid brasiillane vastas välkkiire lühikese paremhaagiga ja tabas ka sellele järgnenud vasakhaagi. Tšehh proovis veel maadlusega matšis püsida, kuid Pereira saatis tema poole valangu küünarnukke, misjärel Prochazka matile varises.

Lisaks kuulutati pühapäeval välja ka raskekaalu vahemeister, kui britt Tom Aspinall venelase Sergei Pavlovitši nokaudiga alistas.

After tonight's win @AlexPereiraUFC becomes the 9th fighter in UFC history to become a champion in two divisions #UFC295 pic.twitter.com/Fzu0Cnapmk