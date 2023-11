Kane jätkab Lewandowski rekordi kursil

Kodumeeskond Bayern läks vaheajale kaheväravalises eduseisus, mõlema tabamuse eest hoolitses Inglismaa koondise kapten Harry Kane, kellest sai esimene Bundesliga hooaja esimese 11 vooruga 17 väravat löönud mängija.

Kane'il on juba praegu 11 vooruga koos rohkem väravaid kui Bundesliga eelmise hooaja parimatel skoorijatel, 16 tabamuseni jõudnud Niclas Füllkrugil ning Christopher Nkunkul. Bundesliga kõigi aegade rekordit hoiab enda nimel nüüd Barcelonas mängiv Robert Lewandowski, kes lõpetas hooaja 2020/21 41 väravaga. "Minult küsitakse ilmselt hooaja lõpuni, kas suudan selle rekordi üle lüüa. Mängida on aga veel nii palju," sõnas Kane laupäeval.

Teise poolaja keskel jõudis Heidenheim viigini, kui 67. minutil tegi skoori Tim Kleindienst ning kolm minutit hiljem Jan-Niklas Beste. Omakorda vaid kaks minutit hiljem andis Bayern vigastuspausi järel koosseisu naasnud Raphael Guerreiro tabamuse näol vastuse ja lõppskoori vormistas 85. minutil Eric Maxim Choupo-Moting.

Tähtsas kohtumises jättis Stuttgart Dortmundi vastu realiseerimata penalti, aga võitis lõpuks siiski 2:1. Väravad lõid Deniz Undav ja väravalööjate edetabelis Kane'i järel teisel kohal olev Serhou Guirassy, sealjuures sündis Guinea koondislase värav 83. minutil penaltist. Guirassy pidi kaks eelmist liigamängu vigastuse tõttu vahele jätma ja tema puudumisel kaotas Stuttgart mõlemad; Dortmund on viimasest kolmest mängust suutnud võtta vaid ühe punkti.

Võimsas hoos Bayern tõusis vähemalt pühapäevani tabeliliidriks, 11 mänguga on nad kogunud 29 punkti. Neist on võimalik mööduda Leverkusenil, kes on hooaja alguses võitnud üheksa ja viigistanud ühe mängu. Stuttgart on 24 punktiga kolmas ning Dortmund 20 silmaga neljas.