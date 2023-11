Pea 90 minutit juhtinud Tottenham kaotas taas

Külalised asusid mängu juhtima juba kolmandal minutil, kui palli saatis suurepärase meeskondliku töö tulemusena Wolverhamptoni võrku Brennan Johnson.

88 minutit suutis Tottenham kolmes punktis kinni olla, kuid kaotas kõik pärast normaalaja täistiksumist: esmalt viigistas Pablo Sarabia matši esimesel lisaminutil ning kuus minutit hiljem tõi Wolverhamptonile võidu Mario Lemina tabamus.

Tottenhami peatreener Ange Postecoglou pidi laupäeval vigastuste ja mängukeeldude tõttu väljakule saatma üsna ebatavalise koosseisu, näiteks oli tavapärasest neljasest kaitseliinist alles vaid Pedro Porro. "Ma ei saa mängijaid milleski süüdistada, meil ei õnnestunud lihtsalt võitu võtta. Pidime tegema nii palju vahetusi ja see ei vii samasuguse voolavuseni," rääkis Postecoglou.

Hooaega kaheksa võidu ja kahe viigiga alustanud Tottenham on nüüd kaotanud kaks järjestikust mängu, nädala alguses kaotati 1:4 Chelseale. Sellega on loovutatud ka liidripositsioon, esikohal on Tottenhamist mängu vähem pidanud Manchester City, kellel on koos 27 punkti. Linnarivaalist võib laupäeval mööda kerkida ka Arsenal ja pühapäeval veel ka Liverpool.