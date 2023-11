Billie Jean Kingi turniiril selgusid kõik poolfinalistid

Tšehhi läbis A-alagrupi täiseduga, olles varasemalt Šveitsi kolm-null alistanud. Reedel läksid tšehhitarid vastamisi USA koondisega ning ameeriklannad läksid kohtumist juhtima, kui Danielle Collins (WTA 55.) 6:3, 6:2 Katerina Siniakova (WTA 45.) alistas. Marketa Vondroušova (WTA 7.) sai aga Sofia Keninist (WTA 33.) 6:1, 6:1 jagu ning viigistas seisu. Paarismängus said Krejcikova ja Siniakova Collinsi ja Taylor Townsendi (WTA 80.) vastu 6:3, 7:5 võidu ja lunastasid sellega koha poolfinaalis.

"Olen selle üle õnnelik, kuidas täna mängisime. Kõik tahavad meid alistada ja nad tulevad ning proovivad lahendusi leida," sõnas Siniakova. "Ei ütleks, et meie paar [Krejcikovaga] loomulik on. Peame lihtsalt kõvasti tööd tegema, aga meile mõlemale meeldib treenida ja ennast arendada, see mängib suurt rolli."

Poolfinaalis kohtub 11-kordne turniirivõitja Tšehhi viimati 1988. aastal poolfinaali jõudnud Kanadaga, kes alistas C-alagrupis nii Hispaania kui Poola.

Sloveenia naiskond tegi reedel ajalugu, kui teenis esmakordselt edasipääsu Billie Jean King Cupi poolfinaali. Mulluse finalisti Austraalia alistanud sloveenlannad jäid küll alagrupi viimases vastasseisus Kasahstanile 1:2 alla, kuid kõik kolm naiskonda lõpetasid alagrupi ühe võiduga. Kõik kolm olid kahes vastasseisus ühtlasi võitnud kolm matši, mistõttu pääses Sloveenia 9:6 settide vahega edasi.

Sloveenia liidriks on turniiril tõusnud 22-aastane Kaja Juvan (WTA 104.), kes on kahes matšis vastastele kokku vaid kuus geimi loovutanud. Kasahstani esindava Anna Danilina (WTA 814.) vastu loovutas Juvan vaid ühe geimi.

"Sellest ajast, kui ma hakkasin Billie Jean King Cupil mängima, algas väga pikk teekond teisest Euroopa-Aafrika grupist. Me vist alustasimegi Tamaraga (Zidanšekiga - toim) samal ajal. Terve see aeglaselt ronimise protsess oli meie jaoks väga oluline," kiitis Juvan enda kaaskoondislast.

"Siin olemine on päris uskumatu, me oleme maailma 12 parima naiskonna seas. Keegi meist ei unistanudki poolfinaalist, proovisime lihtsalt end valmis panna," lisas sloveenlanna. "Nii mina kui Tamara oleme läbinud vigastusterohkeid perioode, aga alates sellest hetkest, kui siia jõudsime, oleme lihtsalt arengule keskendunud."

Sloveenia kohtub poolfinaalis neljakordes turniirivõitja Itaaliaga, kes alistas D-alagrupis Prantsusmaa ja Saksamaa.