TÄNA OTSE | Tiitlilootusega Levadia vajab võõrsil Paide vastu võitu

Levadia on sel hooajal Premium liigas kogunud 76 punkti ning jääb viimasele mänguvoorule vastu minnes esikohta hoidvast Tallinna FC Florast kahe punkti kaugusele. Kui Flora saab viimases voorus Nõmme Kalju vastu nautida koduväljakueelist, siis Levadia peab võõrsil vastamisi minema tugeva Paide Linnameeskonnaga.

"Meeleolud on arvestades olukorda üsnagi head, saame keskenduda ainult oma asjadele. Loodame Kalju peale, Kaljul on väga hea treener ja väga head mängijad. Kõik on võimalik," tõdes Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu.

Ainsalu sõnul peitub laupäevane suurim katsumus hoopis mujal. "Paide väljak on iseenesest Eesti mõistes on väga korralik ja nagu rääkisin, et ainuke keeruline asi ongi see, et seal on väga väike riietusruum. Väljas ilm on jube külm ja keha valmispanek selles soojakus on üsnagi keeruline," rääkis ta.

Ka Paidel on viimases voorus palju kaalul, kui nemad heitlevad taas pronksi pärast. Praegu on neil kahepunktiline edu Tallinna Kalevi ees, kes kohtub laupäeval Narva Transiga.

""Praegu on kõik meie endi kätes: kui mängu võidame, on meie jaoks kõik kindel," tõdes Paide kapten Andre Frolov. "Keskendume ainult sellele. Muidugi on ka teised matemaatilised võimalused, teistest mängudest olenev, aga see ei ole meie kontrollida. Meie proovime teha seda, mida meie kontrollime ja seda võimalikult hästi teha. Tugev meeskond, soovivad meistritiitlit võita. Nende kätes muidugi kõik pole, aga kindlasti tuleb väga võitluslik ja tempokas mäng."