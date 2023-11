VAATA OTSE | Kas Flora tuleb teist aastat järjest Eesti meistriks?

Tiitlikaitsjat FC Florat lahutab teisest järjestikusest Eesti meistritiitlist üks kohtumine ning võit Sportland Arenal annaks Florale klubi ajaloo 15. liigavõidu. Flora edu on aga liigatabelis teisel kohal asetseva Levadia ees kaks punkti ning juhul kui Levadia oma laupäevase kohtumise võidab, siis Flora endale viiki ega kaotust lubada ei saa.

"Mulle tundub, et meeskond on sellise positiivse ootusärevusega treeninud," ütles Flora peatreener Jürgen Henn reedel ERR-ile. "Ühtpidi ootavad kõik, et saaks hooajale joone alla tõmmata, teistpidi on suur samm teha. Aga mulle meeldib, kuidas meeskond pigem ootab seda mängu, kui et tuntakse ärevust või pinget."

Sel hooajal on Flora ja Kalju omavahelistest kohtumistest üks lõppenud rohevalgete võiduga, kaks aga viigiga. "Meie mängime kindlasti võidule. Kalju omale sarnaselt on ikkagi meie jaoks tugev vastane, et selles mõttes on kuidas on sellega, kuidas nad viimastel aastatel liigatabelis on olnud, aga meie vastu nad on tulnud motiveeritult ja samamoodi on neil ühtteist mängus. Arvan, et tuleb võrdne lahing," ütles Henn.

Nõmme Kalju on liigatabelis viiendal kohal, kuid vahe neljandal kohal oleva Tallinna Kaleviga on kaks punkti. Kalev mängib laupäeval JK Narva Transiga. "Oleme hästi valmistunud viimaseks kohtumiseks ja kindlasti tahame mängu võita. Teame, et see eesmärk on muidugi ka Floral ning seetõttu kutsume kõiki staadionile omasid toetama, sest oodata on väga tulist lahingut," ütles Kalju poolkaitsja Pavel Marin.