Doncic kostitas Clippersit 44 punktiga, James juhtis Lakersi võiduni

Tänavust hooaega hästi alustanud Dallas Mavericks jäi esimesel veerandil 12-punktilisse kaotusseisu, kuid vastas teisel veerandil võimsalt ning poolajale mindi juba Dallase 77:51 eduseisul. Vahe paisus kolmandal veerandil veel 32 punkti peale, aga mängu lõpuks lihvis Clippers vahe 18 punktile.

Sloveenia superstaar Luka Doncic kostitas vastaseid 44 punkti, kuue resultatiivse söödu ja kuue lauapalliga. Enne 25. eluaastat enda 31. 40-punktilise esituse teinud Doncic liitus eksklusiivse klubiga, kuhu kuuluvad koos temaga vaid Michael Jordan (52 mängu) ning LeBron James (36 mängu).

Kyrie Irving lisas omalt poolt 27 silma, Tim Hardaway Jr. viskas 17 punkti. Kõik 12 Mavericksi mängijat avasid punktiarve, tänavuse draft'i esimese vooru valik Olivier-Maxence Prosper jäi ühe punkti peale.

Viimaste aastatega koosseisu mitme tähtmängijaga täiendanud Clippersi eest oli resultatiivseim Kawhi Leonard, kes lõpetas kohtumise 26 punkti, nelja korvisöödu ja kolme lauapalliga. Nii James Harden kui Russell Westbrook panustasid 14 punktiga, Paul George lõpetas mängu aga kaheksa silmaga.

Mavericks on seitsme võidu ja kahe kaotusega läänekonverentsis teisel kohal, neist paremini on läinud vaid tiitlikaitsjal Denver Nuggetsil, kes on võitnud kaheksa mängu ja kaotanud ühe. Clippers on võitnud kolm kohtumist ja kaotanud viis ning on läänes 11. tabelireal.

Los Angeles Lakers alustas koduväljakul mängu hästi ning asus varakult Phoenix Sunsi vastu kuuega juhtima, kuid loovutas siis eduseisu ning jäi kuni otsustava veerandini tagaajaja rolli, jäädes ühel hetkel 14-punktilisse kaotusseisu. Los Angelese meeskond haaras kümme minutit enne mängu lõppu aga taas eduseisust kinni ning säilitas seda mängu lõpuni, vormistades 122:119 (25:34, 30:29, 34:33, 33:23) võidu.

LeBron James skooris 32 punkti, haaras 11 lauapalli ja jagas kuus resulatiivset söötu, kuid üleplatsimeheks jäi Sunsi täht Kevin Durant, kes lõpetas mängu 38 punkti, üheksa lauapalliga ning viie korvisööduga.

D'Angelo Russell panustas Lakersi võitu 19 punkti ja üheksa korvisööduga, Anthony Davis lisas 18 silma ja 11 lauapalli, Cam Reddish skooris 17 punkti ja Austin Reaves lõpetas 15 silma ja seitsme korvisööduga. Sel suvel Sunsi vahetatud Bradley Beal panustas 24 punktiga.

Nii Lakers kui Suns on esimesest üheksast mängust võitjana väljunud neljal korral, läänekonverentsis on Phoenix kaheksandal tabelireal, Lakers on kohe nende järel.

Minnesota Timberwolves teenis enda viienda järjestikuse võidu, kui sai võõrsil San Antonio Spursist 117:110 (22:27, 34:27, 34:19, 27:37 jagu). Karl-Anthony Towns sai hakkama kaksikduubliga, kui skooris 29 punkti ja haaras 12 lauapalli, Anthony Edwards lisas omalt poolt veel 28 silma. Draft'i esivalik Victor Wembanyama tabas kolm kaugviset ja lõpetas mängu 29 punkti, üheksa lauapalli, nelja korvisöödu ning nelja blokiga.

Võidu teenisid veel idakonverentsi tipud Philadelphia 76ers ja Boston Celtics. 76ers alistas võõrsil Detroit Pistonis 114:106 (21:33, 27:23, 35:21, 31:29) ning Celtics võttis kodus Brooklyn Netsi vastu 121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23) võidu.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 126:124

Orlando Magic - Atlanta Hawks 119:120

Washington Wizards - Charlotte Hornets 117:124

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 121:127

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 104:101

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 105:98